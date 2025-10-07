«Fred» Machado: la Corte Suprema habilitó su extradición a Estados Unidos, la decisión final es de Javier Milei

Federico «Fred» Machado podrá ser extraditado a Estados Unidos. Esto fue habilitado por la Corte Suprema de la Nación que avaló el pedido formulado por la justicia estadounidense para el empresario juzgado por delitos vinculados al narcotráfico, la asociación ilícita, el lavado de activo y fraude electrónico.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según detallaron, se basa en considerar que el pedido de extradición se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

De todos modos, la última firma la tiene el presidente Javier Milei. Puede rechazar el pedido por «especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público» u «otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido».

El proceso se inició a raíz del pedido de extradición presentado por Estados Unidos que busca someter al empresario a un juicio en Texas. Allí el Gran Jurado Federal dictó el procesamiento contra él y otras ocho personas más.

En el detalle, «Fred» Machado tiene cinco cargos principales en el expediente vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

La respuesta de Estados Unidos sobre la extradición de «Fred» Machado previo a que sea habilitada

El juez federal de Neuquén hizo la consulta a través de la Cancillería, como establecen los protocolos, y recibió la respuesta el jueves. Aquel país «sigue interesado en la extradición».

Esta contestación está en manos de la Corte desde el viernes, que no tiene en principio más impedimentos y sólo le queda resolver. Deben votar tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

