Reunión urgente: la Junta Electoral convocó al Gobierno y agrupaciones políticas por la reimpresión de boletas

La Junta Electoral activó un procedimiento de urgencia ante el pedido de la Alianza La Libertad Avanza de reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel para las elecciones del 26 de octubre. Esta solicitud se debe al cambio en la fórmula de candidatos: la renuncia de José Luis Espert y la solicitud de su reemplazo por Diego Santilli. De prosperar el cambio presentado por los apoderados oficialistas, se requeriría reemplazar todas las boletas ya impresas para el distrito más grande del país.

La decisión de la Junta Electoral fue más allá de analizar la presentación de La Libertad Avanza e implementó un mecanismo de consulta y control que involucra a todos los actores del proceso.

Para ello, la autoridad judicial resolvió «correr traslado de la presentación» a todas las agrupaciones políticas habilitadas a participar en las próximas elecciones nacionales. Las fuerzas tienen plazo hasta mañana a las 8:30 para pronunciarse oficialmente sobre el pedido de reimpresión total de las boletas.

Esta dicisión busca garantizar que cualquier decisión que afecte la oferta electoral cuente con la participación y el conocimiento de todas las agrupaciones involucradas.

En paralelo, la Junta Electoral convocó a todas las agrupaciones políticas habilitadas a una audiencia presencial, también mañana, a las 10:30, “atento a la perentoriedad de los plazos del cronograma electoral”.

La Justicia pidió los costos que tendrá reimprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert

Según indicó Infobae, la Justicia Electoral le pidió al ministro del Interior, Lisandro Catalán que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían hacerlo y si habría que realizar nuevamente la licitación. Se otorgó como plazo máximo para hacerlo hasta las 8:30 del miércoles.

Además, según expuso el medio de Buenos Aires, el organismo solicitó que se entregue un detalle de la cantidad de ejemplares de BUP recibidas y su estado, y de los plazos estimados para su entrega a las autoridades de mesa.

También se pidió al Correo los tiempos previstos en la distribución del material electoral en las más de 38 mil mesas habilitadas en la provincia de Buenos Aires.