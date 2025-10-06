«Fred» Machado: por qué Estados Unidos insiste con el pedido de extradición

La alerta roja de Interpol que derivó en la detención de "Fred" Machado cuando estaba en Neuquén, a punto de tomar un vuelo a CABA.

Menos de un mes demoró la embajada de Estados Unidos en responderle a la Cancillería argentina que ese país «reafirma su interés en la extradición» de Federico Andrés «Fred» Machado, detenido con prisión domiciliaria en Viedma. Está acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, y se vinculó con el diputado José Luis Espert, de La Libertad Avanza.

La rapidez de la respuesta contrasta con la lentitud del trámite de extradición en la justicia argentina. La Corte Suprema tiene el expediente desde el 3 de mayo del 2022, y aún no se pronuncia.

El gobierno de Estados Unidos intervino por un pedido del defensor del empresario, Francisco Oneto, el mismo abogado del presidente Javier Milei. (Apenas lo detuvieron en Neuquén, el 16 de abril del 2021, lo asistió un allegado al actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona).

Según Oneto, cambió la situación procesal de una de las cómplices de Machado llamada Kayleigh Moffett lo cual impactó en todo el caso. El abogado argumentó: «se ha ordenado la extradición de un ciudadano por hechos que ahora sabemos que son inexistentes».

Dos cómplices, dos condenas

La embajada ratificó el interés y brindó información sobre la situación de dos mujeres señaladas como cómplices del hombre detenido en Viedma.

Una de las cómplices, Debra Mercer-Erwin. (elDiarioAr)

Debra Lynn Mercer-Erwin administraba un fideicomiso junto con Machado del cual salieron los 200.000 dólares que recibió el diputado Espert. La misión informó que «fue condenada y recibió una sentencia definitiva».

El sitio oficial del departamento de Justicia informó que la mujer, de 60 años, fue declarada culpable tras un juicio de dos semanas ante el juez federal Amos Mazzant por lavado de dinero, fraude electrónico, conspiración para fabricar y distribuir cocaína y conspiración para fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que sería importada a Estados Unidos. La sentencia fue a 16 años de prisión.

Libertad condicional

La embajada informó además que Kayleigh Moffett, de 37 años, hija de Mercer-Erwin, «recibió una sentencia definitiva luego de declararse culpable». Está en libertad condicional.

El abogado Oneto había argumentado que el Tribunal del distrito de Texas «le retiró cuatro cargos» a Moffett.

Pero más allá de que las dos mujeres están condenadas, la sede diplomática respondió de manera oficial que «Estados Unidos reafirma su interés en la extradición de Machado», tal como lo solicitó el 11 de junio del 2021.

La última firma

La extradición fue aprobada por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, y hay un dictamen favorable del procurador general interino Eduardo Casal. Falta el pronunciamiento de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que no tienen plazos.

De todos modos, la última firma la tiene el presidente Javier Milei. Puede rechazar el pedido por «especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público» u «otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido».

¿Por qué lo buscan en Estados Unidos?

A «Fred» Machado, de 57 años, lo buscan por cinco graves delitos que tienen penas de hasta prisión perpetua. Según el pedido de extradición, son los siguientes:

1) asociación delictuosa (equivalente a asociación ilícita) para la posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína;

2) asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos;

3) fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y de haber sido cómplice y haber proporcionado asistencia para la comisión de dicho delito;

4) asociación delictuosa para cometer el delito de lavado de dinero y

5) asociación delictuosa para cometer el delito de fraude electrónico.

Organización criminal transnacional

La investigación realizada por los fiscales de Texas identificó a Machado como un miembro de la organización criminal transnacional (OCT) con operaciones en Estados Unidos, Argentina y otros países. «En diversas ocasiones desde 2010 hasta el 5 de mayo de 2021, fue responsable de dirigir, gestionar y facilitar parte de las actividades ilegales de la OCT».

Según consta en el expediente de Estados Unidos, el empresario «usaba entidades y cuentas bancarias corporativas para contribuir con la actividad criminal» para «entre otras cosas, ayudar a generar fondos y facilitar los esfuerzos de otros socios y entidades de negocios de la OCT para obtener aeronaves registradas en los EE.UU. que más adelante eran usadas para contrabandear drogas y dinero y para lavar ganancias obtenidas de las drogas».

Estafa piramidal

El papel de Machado en la OCT «incluía atraer a prestamistas e inversionistas para que pagaran dinero para la compra de aeronaves inexistentes, inoperables o invendibles, y luego usar una porción de los fondos para pagar a los inversionistas engañados previamente y atrapados en el mismo plan». Lo que se conoce como estafa piramidal o Ponzi.

Para ejecutar el plan de fraude y para lograr otros objetivos de la OCT, Machado «colaboraba con otros miembros de la OCT, incluidas Debra Lynn Mercer-Erwin y Kayleigh Moffett».

De acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Mercer-Erwin es propietaria y operadora de la empresa Wright Brothers Aircraft Title, Inc. (WBAT), en la cual Moffett se desempeña como funcionaria.

El esquema Ponzi

«Desde una fecha desconocida, pero a más tardar en 2016, Mercer-Erwin, Moffett y Machado idearon un plan y artificio, concretamente un esquema «Ponzi», para defraudar a personas y para obtener dinero por medio de pretextos, representaciones o promesas de naturaleza falsa o fraudulenta».

Este plan «se aprovechó de la típica transacción de compra de una aeronave para engañar a los inversionistas para que depositaran más dinero en la cuenta de custodia de WBAT».