Se pone en marcha la campaña electoral en Río Negro: un acto confirmado y presentaciones

Fuerza Patria es la alianza que -por el momento- es la única que apelará a los tradicionales actos de campaña para la presentación de sus candidatos esta semana, a pocas horas de la habilitación del inicio de la campaña electoral de cara al 26 de octubre.

Las siete fuerzas políticas que competirán en las elecciones nacionales para elegir senadores y diputados por Río Negro, quedan a partir de hoy autorizadas por la Justicia Electoral para iniciar la campaña, mientras que deberán esperar hasta el 21 de septiembre, según el cronograma, para el arranque de la campaña en medios audiovisuales costeadas por el Estado.

La alianza que tiene al peronismo como columna vertebral, Fuerza Patria, se presenta como un frente “anti- Milei” y el viernes a las 19:30 presentará sus candidatos y su propuesta en un acto que se realizará en la Asociación Española de Roca, la ciudad del primer candidato a senador Martín Soria.

La coalición fue la primera en definir sus principales candidaturas a mediados de julio y de manera posterior consolidó la alianza integrada por 17 partidos y agrupaciones.

En La Libertad Avanza analizan la posibilidad de presentar sus candidatos en un acto, pero hasta ayer no estaba definido el día ni la ciudad del lanzamiento; mientras que Juntos Defendemos Río Negro, la fuerza del oficialismo provincial, por ahora no tiene en agenda una presentación similar.

El PRO- Propuesta Republicana optó por una presentación ante la prensa que está prevista para el jueves en Bariloche, la ciudad de su primera candidata a diputada nacional, Martina Lacour; y lo mismo hará Primero Río Negro, que promueve al concejal barilochense Facundo Blanco Villalba para la diputación, el viernes.

Las fuerzas de izquierda de momento no tienen actividades. El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FITU) prevé presentar ante la prensa sus candidatos y propuestas el 8 de septiembre y el MAS no tiene definido aún su lanzamiento.