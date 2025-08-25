Se sorteó la ubicación de las listas de Río Negro en la Boleta Única de Papel

La justicia federal con competencia electoral en Río Negro concretó esta tarde el sorteo de las ubicaciones de las listas de las siete fuerzas en la Boleta Única de Papel con la que se votará por primera vez el 26 de octubre.

El juez federal Gustavo Villanueva encabezó el sorteo en el que también participó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado, y los apoderados de cada partidos y alianza.

El sorteo realizado con bolillero determinó que en el primer lugar irá la lista de candidatos del PRO– Propuesta Republicana, seguido por Fuerza Patria; en tercer orden La Libertad Avanza; en el cuarto lugar quedó Primero Río Negro; en la quinta ubicación Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad; sexto Juntos Defendemos Río Negro y en el último lugar Movimiento al Socialismo (MAS).

La boleta tendrá el nombre y logo de la fuerza en el tramo inicial; luego los candidatos a senadores con la fotografía de los dos primeros postulantes titulares de cada fuerza y luego se ubica el tramo de diputados, también con fotografía de los dos primeros.

En cada lista también irán los nombres de los candidatos suplentes y existe posibilidad de tildar la opción en tramo senadores y diputados.

El juez Gustavo Villanueva y la presidenta del STJ, Cecilia Criado, encabezaron el sorteo de ubicación en la boleta única de papel en Río Negro. Foto; Marcelo Ochoa

Todos los candidatos por orden de aparición

PRO- Propuesta Republicana

Senadores: Juan Martin y Claudia Bértora. Suplentes: Juan Murillo Ongaro y Liliana Pagliaricci.

Diputados: Martina Lacour y Gastón Varela. Suplentes: Fanny Santagni y Hernán Perafan.

Fuerza Patria

Senadores: Martín Soria y Ana Marks. Suplentes: Héctor Leineker y Carina Pita.

Diputados: Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten. Suplentes: Zulma Romero y Martin Palumbo.

La Libertad Avanza

Senadores: Lorena Villaverde y Enzo Fullone. Suplentes: Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero.

Diputados: Aníbal Tortoriello y Ailén Costa. Suplentes: José Valla y Natalia Vega Soto.

Primero Río Negro

Senadores: Ariel Rivero y Yolanda Mansilla. Suplentes: Ubaldo Silva y Virginia Guevara.

Diputados: Facundo Villalba y Gabriela Fernández. Suplentes: Jorge «Tolo» Tolosa y Vilma Yáñez.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

Senadores: Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua. Suplentes: Cecilia Carrasco y Hugo Soul.

Diputados: Paula Gramajo y Gabriel Musa. Suplentes: Fernanda Garramuño y Jorge Paulic.

Juntos Defendemos Río Negro

Senadores: Facundo López y Andrea Confini. Suplentes: Bruno Pogliano y Mabel Yahuar.

Diputados: Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi. Suplentes: Miguel Evans y Claudia Posse.

Movimiento al Socialismo

Senadores: Mónica Martín y Aurelio Vázquez. Suplentes: Laura Sánchez y Gustavo Lehner.

Diputados: Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández. Suplentes: Carmelo Scala y Silveira Huencho Alarcón.