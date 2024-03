Furiosa desmentida de Milei a una mujer que dijo haberlo tenido de alumno: «Gran farsante»

Este miércoles, el presidente Javier Milei inauguró el ciclo lectivo en una escuela Villa Devoto, a la que asistió cuando era niño. Si bien el acto resaltó, sobre todo, por el desmayo de dos alumnos, también llamó la atención el relato de «Techi», una docente que dijo haber tenido de alumno al actual mandatario en cuatro grado.

En diálogo con los periodistas que se encontraban a la salida de la escuela, la mujer fue abordada por los micrófonos y hasta dio detalles de como supuestamente era el libertario en la primaria.

«No tenía el pelo así antes, era un rubio divino», sostuvo, al tiempo que reconoció que «era bravo, le gustaba jugar mucho y peleaba también«. Entre risas, reveló incluso que Milei «cuando era chico decía que iba a llegar a ser presidente, lo comentaron sus compañeros«.

Respecto al rendimiento del presidente como alumno, la supuesta docente lo calificó como «excelente», destacado además por ser muy «tranquilo y humilde».

Luego de recordar la estadía del jefe de Estado como estudiante, la mujer le realizó un pedido que no pasó desapercibido: “Yo soy jubilada y muy bien no estoy. Espero que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto. Los medicamentos están terribles, yo no tomo ninguno por suerte pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante”.

Milei cruzó a la mujer que dijo haber sido su maestra: «Gran farsante y mentirosa»

Sin embargo, una vez viralizado el relato en redes, fue el propio Milei quien salió a desmentir a la jubilada.

En su cuenta de X, donde suele estar activo a diario, citó un comentario del periodista Lucas Morando que sostenía: “Me acaban de contar que la maestra que habló hoy y criticó duro a @JMilei en realidad no fue docente suya. Estaba a cargo de 4to B y él cursó en 4to A en el colegio Cardenal Copello”.

DESENMASCARANDO A UNA GRAN FARSANTE Y MENTIROSA https://t.co/OY81YV9dud — Javier Milei (@JMilei) March 7, 2024

Repostando es tweet, Milei escribió: “Desenmascarando a una gran farsante y mentirosa”.

Con información de TN