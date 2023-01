Gaido dijo que sus colectoras tendrán espacios políticos en el nuevo gobierno si es reelegido

«Hace tres años atrás habia descreimiento, hablaban de oportunismo político para llegar al poder, no se confiaba que estos espacios políticos iban a tener una participación real en la gobernabilidad», dijo el intendente Mariano Gaido cuando Río Negro le consultó sobre cuántas colectoras llevará en su busca por la reelección el 16 de abril

La consulta se le realizó tras la presentación oficial de la colectora Confluencia Neuquina, un partido que se creó hace menos de 2 años y que está integrado por el sector quiroguista que integra su gabinete, más las nuevas alianzas empresarias y comerciales colectadas con el proyecto del Polo Tecnológico en construcción.

El UNE, que ya anunció la sociedad politica con el oficialismo azul en la conducción si logra retener la gobernación, y la continuidad de Mariano Gaido en la capital, ya dijo que no es seguro que la estrategia conjunta con el MPN sea la colectora electoral.

Gaido recordó que sus socios políticos detentan espacios de conducción en su gabinete como Cristian Haspert (limpieza y parques agrestes), Francisco Baggio (Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana) y Fernando Schpoliansky (Finanzas); así como Mauro Espinoza (Transporte) o Gastón Contardi (Gestión Municipal).

Consultado sobre qué diferencia había con el «rejunte electoral» que el gobernador Omar Gutiérrez le criticó a la oposición del MPN que está en campaña por la gobernación, Gaido aclaró que no se referirá a otras partidos o candidatos, sin embargo, estableció que «todos los partidos políticos que nos acompañan, confluyen en la gestión muncipal».

«Detrás del proyecto que encabeza Mariano Gaido -dijo en tercera persona- hay diferentes ideas y espacios políticos que confluyen en una mirada, no están en otros sectores, no son copias, no son una foto», sostuvo.

Agregó que «planteamos que tenemos que presentar la mejor propuesta, cada uno tiene su fundamento, explican por qué se comprometen como en Confluencia Neuquina, donde se buscará continuar con lo que estuvo hecho bien durante el gobierno de Pechi Quiroga, e incorporar sectores que no estaban en ningún lado y que quieren aportar, como los empresarios».

Gaido no cifró cuántas serán las colectoras o listas espejo que llevará como candidato a intendente por la reelección, pero planteó que «la participación en política me parece fundamental, respetar las autoridades, con reglas claras, los compromisos cumplidos, continuar lo que estabs bien y profundizar el camino o profundizar espacios no resueltos como lo fue la reforma electoral, los lotes con servicio, el Parque Industrial de la Capital a la vera de la ruta 67, el Polo Tecnológico, el gas para todos los sectores, o los 27 kilómetros de costa», formuló.