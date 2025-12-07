Gaido: el tercer edificio del Polo Tecnológico será destinado a investigación en salud

Se licitará un nuevo edificio en el complejo ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Neuquén (Cecilia Maletti)

El intendente Mariano Gaido destacó que el crecimiento de Neuquén Capital avanza hacia áreas estratégicas con la inversión en el Polo Científico Tecnológico, un proyecto que busca impulsar la ciencia y la tecnología en la ciudad.

El jefe comunal confirmó que el tercer edificio del Polo será licitado para ser destinado a investigaciones en salud a cargo del sector privado, con el objetivo de convertir a Neuquén en un centro de investigación biomédica de referencia regional.

Neuquén, líder en inversión privada

Gaido puso en valor el auge inmobiliario que vive la capital, señalando que el valor del metro cuadrado de construcción en Neuquén Capital es el más importante del país.

En una entrevista que concedió a radio LU 5, apuntó que la ciudad superó los 400.000 metros cuadrados de construcción privada, lo que, según el intendente, demuestra la confianza de los inversores en el desarrollo local.

Esta inversión del sector privado es la clave para la expansión del Polo Tecnológico, donde el rol del Estado, según Gaido, es ser la «chispa» que detona la inversión para luego permitir que el sector privado opere eficientemente.

Obras de infraestructura clave y equilibrio territorial

La gestión municipal subrayó el ritmo histórico de las obras, con una inversión del 45% del presupuesto en infraestructura, una cifra que consideró la más alta a nivel municipal en Argentina.

Entre los proyectos más ambiciosos se encuentra la Avenida Mosconi, una obra monumental financiada con recursos propios y sin endeudamiento, cuyo inicio está previsto para enero.

Gaido explicó que esta avenida será crucial para resolver el histórico problema del escurrimiento pluvial en la ex Ruta 22, además de mejorar la conectividad y transformar la ciudad en una metrópolis moderna.

El intendente enfatizó el concepto de equilibrio territorial en la distribución de las obras.

Mencionó específicamente las obras pluviales y de asfalto en barrios que históricamente carecían de servicios, como Rincón del Río, donde el municipio debió resolver problemas generados por desarrollos urbanísticos sin la infraestructura adecuada. De igual forma, se realizan grandes inversiones en el oeste de la ciudad (como en el barrio Z1), buscando que tengan las mismas oportunidades que el centro.

Turismo: de la Confluencia a la Península Hiroki

Gaido resaltó que Neuquén se consolidó como una ciudad turística gracias a los 30 kilómetros de Paseos Costeros y al Festival Nacional de la Confluencia, al que calificó como la «fiesta nacional más convocante del país». Para seguir potenciando este sector, el municipio anunció una nueva apuesta fuerte centrada en la Península Hiroki.

En la Península Hiroki, se proyecta la construcción de un gran mirador ícono, el Mirador de los Tres Ríos, que permitirá observar la confluencia del río Neuquén, el río Limay y el río Negro. Esta obra, que contará con accesibilidad y un medio de elevación, busca que la ciudad supere a las grandes capitales del mundo en atractivo turístico.