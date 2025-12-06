Qué dice el acta de intención que firmaron Rolando Figueroa y Mariano Gaido

Los privados comenzaron con los movimientos de suelo a la vera de la ruta 7 pero aun no se conocen los proyectos (foto Florencia Salto)

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido renovaron el acuerdo político de convivencia armónica que habían firmado en enero de 2024. Fue con un “acta de intención” que contempla obras con fondos de ambas administraciones y que involucra el desarrollo de urbanizaciones privadas en el Acceso Norte. También acordaron financiamiento conjunto para la ampliación de la planta Tronador y la cesión de terrenos para el tratamiento de barros cloacales en el Complejo Ambiental Neuquén.



Los movimientos de suelo comenzaron a la vera de la ruta 7, entre el complejo deportivo de Alta Barda y doctor Ramón, en el puente elevado del acceso norte. Luego están en desarrollo el futuro edificio de YPF y otra nueva torre de un privado.



Son 10 lotes privados donde se plantean desarrollos en altura. Pero es un espacio sin desarrollo de agua, ni cloacas. El plan de inversión conjunta para impulsar el sector, incluiría el terreno frente al hipermercado y al lado de un rulo vial, donde hay un estacionamiento y hace años están proyectadas allí unas modernas torres.

Los terrenos privados a la vera de la ruta no cuentan con infraestructura de servicios para desarrollar los proyectos en el Acceso Norte (foto Florencia Salto)



En el séptimo apartado, el municipio acordó llevar a cabo tratativas con los privados que harán las torres o el desarrollo urbano a la vera de la avenida Raúl Alfonsín, para un estudio integral de la infraestructura de agua y saneamiento que se necesita en todo el sector.



Por su parte, el EPAS, aportará la ampliación de la planta de tratamiento “Bardas Norte” (en las inmediaciones del Cañadón de las Cabras) para colectar los residuos de todo el sector norte de la ciudad en desarrollo.



Los privados lograron que el Deliberante les autorizara la colectora a la vera de la avenida Raúl Alfonsin (foto Florencia Salto)

El titular del EPAS, Gustavo Hernández dijo que en el terreno hay espacio para la ampliación de un módulo más de la planta para el tratamiento cloacal de todo el sector y que la municipalidad se ocupará de los acueductos, de las estaciones de impulsión y de las redes de infraestructura.



El agua se prevé suministrar desde Mari Menuco, con el uso de la cisterna de Alta Barda para la provisión del acceso Norte. Desde la comuna, el secretario de Infraestructura y Planificación, Alejandro Nicola, confirmó el inicio de las tratativas con los privados para iniciar el plan.

Agregó que «el objetivo es asegurar el abastecimiento sin que afecte este sector en cuanto a los servicios». Indicó que se trabaja también con CALF para asegurar la provisión eléctrica. «Son terrenos que los privados compraron en gestiones anteriores; es un trabajo conjunto del Estado municipal, provincial con intervención de los privados».