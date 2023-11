Gennuso criticó el pedido de Pesatti para Turismo: «A mí no se me ocurriría proponer el secretario de Fruticultura»

“Todos tienen legitimidad de decir lo que quieren, a veces la gente piensa más en su capital político que en el propio bien de la Provincia”, opinó el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, al ser consultado por la solicitud del vicegobernador electo Pedro Pesatti para que se considere a Viedma en la estructura de Turismo que tendrá el futuro gobierno.

Días atrás, Federico Lutz, el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo que iniciará en la gestión de Alberto Weretilneck, dijo en declaraciones radiales que el futuro titular de Turismo de Río Negro surgirá de las conversaciones con organizaciones intermedias y el propio gobernador electo, pero también sumó a Pesatti “que pidió que se considere el destino Viedma y la política turística de Viedma como aporte a la visión futura”.

En una entrevista en Canal 6, Gennuso fue consultado anoche por este tema y opinó que muchos dirigentes evalúan su “capital político” entorno a cargos en lugar de importancia. “Por ahí uno piensa cuánto puedo poner yo para hacerme valer en un gobierno y no que esté pensando en la provincia”, deslizó en alusión a la petición de Pesatti para tener cierta injerencia en la cartera turística.

El viedmense destacó esta semana sus logros en la materia y entre los nombres que se mencionan como propuestos para el área surgen su actual subsecretario de Turismo, Sergio Rodríguez, que estuvo al frente de la cartera provincial en la gobernación de Pablo Verani, y también se menciona a otro funcionario municipal, Juan Pablo Gorosito.

En Barioche entre el empresariado hay incertidumbre. El primer impacto fue conocer que Weretilneck bajaba el Ministerio de Turismo, que existió durante 18 años, a un rango menor, de secretaría, debajo del área que liderará Lutz. Y luego generó preocupación conocer el interés de Viedma por pujar por este espacio.

Gennuso defendió en el programa televisivo la importancia que tiene Bariloche en el rubro turístico para liderar el espacio. “Con la expertise que tiene Bariloche, la gente de Bariloche aporta algo que otras ciudades no tienen, que hacen otras cosas, nada más. A mí no se me ocurriría proponer el secretario o ministro de fruticultura de Río Negro porque nosotros la fruta que tenemos la compramos en la verduleria”, afirmó.

El intendente no dio nombres posibles e incluso mencionó que no sería mal visto que ese espacio lo ocupe El Bolsón o Las Grutas, poniendo a estos destinos entre los tres principales de la provincia.

Agregó que entiende que el futuro secretario de Turismo debe “trabajar para todo Río Negro, quizás donde menos tiene que trabajar es en Bariloche porque Bariloche tiene una infraestructura propia de dirigentes del turismo que pueden trabajar por sí mismo en la ciudad que el resto de la provincia que necesita que los apoyen”.