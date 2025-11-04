Ratificaron el embargo sobre la exvice de Neuquén Gloria Ruiz en una audiencia compleja

Escuchar

Cada audiencia para debatir la situación de la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, escala un punto en intensidad. Desde que le formularon cargos por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada la controversia gira en torno al embargo sobre sus bienes y los de otra imputada, la exsecretaria de Cámara, María Isabel Ricchini, por cifras millonarias. La tensión entre la fiscalía y los defensores sube.

En una audiencia realizada este martes, un tribunal de revisión confirmó los embargos en un fallo unánime. Los jueces Juan Kees, Marco Lúpica Cristo y la jueza Carolina García dejaron firme la decisión que había tomado su colega Lucas Yancarelli el 30 de octubre.

Según explicó el fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, a Ruiz se le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 121.849.220 pesos, que es el monto a valores históricos del perjuicio económico que se le imputa por dos hechos: enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.

Los bienes embargados

Los bienes alcanzados son cinco cuentas bancarias, aunque dos de ellas son sueldo y sólo hasta el 20%. El defensor Alberto Balladini dijo que Ruiz cobra 1.200.000 pesos como empleada de la municipalidad de Plottier, y es su único ingreso. Su esposo percibe una suma similar como empleado de comercio.

También se dispuso la inmovilización de su vivienda familiar en Plottier, que aún no fue tasada oficialmente.

Respecto de la camioneta Toyota SW4, motivo de la acusación por presunto enriquecimiento ilícito, sigue secuestrada en poder de la fiscalía. El defensor Balladini pidió la restitución, y espera una resupuesta.

La secretaria de Cámara

En cuanto a Ricchini, el embargo es por 90.494.688,05 pesos. Se le atribuye coautoría y participación primaria en dos hechos de administración fraudulenta, porque su firma aparece en los pagos de las contrataciones de Big Sur y Pedro Sauer.

Los bienes embargados, detalló el fiscal, son una Nissan Kicks; ocho cuentas bancarias (una en Suiza), dos billeteras virtuales y dos inmuebles ubicados en Neuquén y la CABA. El que utiliza como vivienda está declarado bien de familia. Quedó exenta la cuenta jubilatoria.

Tensión en aumento

La de este martes fue la cuarta audiencia en la que se discutió una medida cautelar sobre los bienes de las imputadas, y en cada una fue subiendo el tono del debate.

Los cruces entre el fiscal Narváez y el defensor Balladini, a esta altura son un clásico.

«Baladini (así lo pronuncia) no dijo nada, no trajo ningún argumento nuevo», enfatizó Narváez ante el Tribunal. El expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro reaccionó: «en repetidas audiencias el fiscal pretende descalificar mi intervención. No vine acá a discutir el sexo de los ángeles».

Marcelo Muñoz, que nunca deja pasar la oportunidad de meter una frase, también dijo lo suyo: «a Ricchini le embargaron todo, no puede mover ni un caramelo», dramatizó.

«Inteligencia media y básica»

La exsecretaria de Cámara insistió con su argumento: «no me llevé un peso».

La fiscalía replicó: «el delito de administración fraudulenta, en el que está imputada como coautora y partícipe, ya está consumado. Administró un patrimonio que no le pertenecía, se hicieron contrataciones de manera irregular, se benefició a una empresa, a un tercero. El tipo penal no exige beneficio propio«.

Ricchini, que es abogada, contraargumentó: «la fiscalía da a entender que yo habría permitido que terceros se beneficiaran de alguna manera. Con una inteligencia media y básica basta para darse cuenta que no da. No da que a esta edad, ya retirándome, haya aceptado un cargo para permitir que otros delincan».