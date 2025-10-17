VIDEO | Millonarios contratos de publicidad y la compra de la camioneta, los cargos contra Gloria Ruiz en Neuquén

La fiscalía de Delitos Económicos formuló cargos contra la exvicegobernadora, Gloria Ruiz, por presunto enriquecimiento ilícito y por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El monto total de la maniobra, a valores actualizados, ronda los 180 millones de pesos.

Los hechos que le atribuyó fueron la compra de una camioneta Toyota SW4 4×4 caja automática por 76 millones de pesos (valor actualizado 110 millones) luego de asumir en el cargo, sin justificar adecuadamente cómo la pagó, y la contratación directa de la empresa Big Sur Marketing para una campaña de promoción de su figura por 45 millones de pesos (actualizados son 67 millones).

Los demás imputados

El fiscal del caso Juan Narváez, acompañado por la asistente letrada Tanya Cid y el asistente letrado Facundo Bernat, también les formuló cargos a Pablo Ruiz, exadministrador de la Casa de las Leyes, por contratos firmados con la empresa Pedro Sauer para la impresión de banner publicitarios por 45 millones de pesos (67 millones a valores de hoy).

Lo acusó del mismo delito que su hermana: administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, que se suma a la imputación por peculado que le habían formulado en marzo.

En la audiencia de este viernes, también se formularon cargos contra la exsecretaria de la Legislatura, María Isabel Richini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez, como partícipes necesarias de las maniobras ya que sus firmas aparecen en los trámites administrativos.

Inhibición sí, caso complejo no

El juez Lucas Yancarelli hizo lugar a la formulación de cargos, porque las defensas no se opusieron, también a la inhibición general de bienes de los imputados.

La fiscalía pidió que se declare la investigación «caso complejo», para tener un año de plazo de investigación. El juez Yancarelli no le hizo lugar y le dio cuatro meses. El plazo es prorrogable.

Pedido de informes a la Legislatura

El juez Lucas Yancarelli y el abogado Alberto Balladini, en un cuarto intermedio. (Matías Subat)

Los abogados defensores estuvieron muy activos en la audiencia. Alberto Balladini, quien asiste a Gloria Ruiz junto con Maximiliano Chacho Rodríguez, y Marcelo Muñoz, abogado de Isabel Richini, pidieron que la Legislatura informe sobre todas las contrataciones directas realizadas por la Legislatura en el período 2019 al 2023. En esa época el presidente del cuerpo era Marcos Koopmann, y el gobernador Omar Gutiérrez.

Balladini dijo que «tenemos información de que el Tribunal de Cuentas aprobó todas las compras realizadas por esa modalidad que ahora cuestiona la fiscalía».

Emperador y 4X

Isabel Richini ejerce su propia defensa junto con Marcelo Muñoz. (Matías Subat)

Muñoz, por su parte, argumentó como al pasar: «yo quiero acreditar si la contratación directa era una compra habitual. Capaz que revisamos y aparece un Emperador, un 4 X», en aparente referencia a «Embajador» y «xxxx», dos anotaciones misteriosas en la contabilidad de la caja azul de la estafa con planes sociales.

En tanto Balladini, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, afirmó que «en su momento vamos a probar la inocencia» de la exvicegobernadora.

Críticas a la destitución

«Hay que estar en el rol de imputado. Gloria Ruiz sufrió el ultraje que esta Legislatura le ha producido con la destitución. Se soslayó el debido proceso. Los que integraron la comisión investigadora fueron al recinto, se acoplaron al cuerpo de diputados y la destituyeron. Esto es de una desprolijidad institucional tremenda«, afirmó.

El experimentado abogado continuó: «algunos legisladores han sido alumnos míos, me llama la atención este atropello a las instituciones».

Dio un paso en falso cuando le pidió al juez que le restituyan la camioneta Toyota como depositario judicial: Yancarelli le explicó que ese trámite lo debe hacer ante la fiscalía.

Ruiz es candidata a diputada nacional. Antes y durante la audiencia no formuló declaraciones.