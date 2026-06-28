GNL en Neuquén: el Gobierno estima que la producción de las áreas empezaría en tres años

El 24 y 25 de junio, la Legislatura de Neuquén aprobó el acuerdo de Neuquén con YPF (Legislaturaneuquén)

La sanción del acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF para el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) marcó el inicio de una nueva etapa en la planificación de infraestructura energética regional.

El ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, detalló la hoja de ruta técnica y estimó que, una vez aprobados los esquemas de financiamiento y los marcos regulatorios, los primeros ensayos del sistema y la producción inicial a escala reducida comenzarán a visualizarse en un plazo no menor a los tres años. La legislatura aprobó el miércoles pasado la ley que avala el acuerdo entre la Provincia y la petrolera YPF para invertir en el megaproyecto.

El funcionario provincial fundamentó estos tiempos en la envergadura de las obras complementarias que deben ejecutarse de manera paralela.

El plan de infraestructura contempla una primera etapa de perforación en bloques exploratorios para terminar de definir el comportamiento de la roca, seguido por la construcción de un gasoducto propio de transporte y el montaje de plantas de tratamiento en territorio neuquino, además del acondicionamiento logístico en la terminal portuaria de Punta Colorada.

Según explicó el titular de la cartera energética, este desarrollo progresivo requerirá un período inicial de tres años para estabilizar los primeros pozos y poner en funcionamiento las plantas de acondicionamiento.

Posteriormente, la planificación oficial prevé una ventana temporal de dos a tres años adicionales de perforación masiva para que los bloques asignados logren alcanzar el volumen óptimo de inyección proyectado por las empresas operadoras.

En total, las autoridades estiman un plazo mínimo de 5 años de desarrollo total para observar el potencial productivo definitivo del megaproyecto. El volumen definitivo de inyección de gas que se proyecta se ubica entre los 50 y 60 millones de metros cúbicos diarios.

Estabilidad operativa frente a la estacionalidad

La relevancia de este cronograma radica en la necesidad de garantizar un flujo continuo y predecible de recursos, un aspecto crítico para la amortización de los bienes de capital.

El ministro de Energía puntualizó que las grandes inversiones no se amortizan si el sistema sube y baja constantemente, comparando la infraestructura con el horno de una panadería que tiene que estar funcionando siempre. La estabilidad operativa de las plantas de licuefacción busca blindar la actividad ante las fluctuaciones estacionales del consumo doméstico.

Históricamente, la demanda local de gas se eleva durante los meses de invierno y decae significativamente a lo largo del período estival. Desde la perspectiva gubernamental, el nuevo esquema normativo busca otorgar previsibilidad contractual a largo plazo para capturar inversiones internacionales con un horizonte de proyección de más de tres décadas.

La consolidación de este canal de comercialización internacional pretende transformar el perfil productivo de la provincia, permitiendo que la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta acceda de manera regular a los mercados globales de energía a través de la vía marítima.

Finalmente, el ministro destacó el dinamismo institucional que permitió la sanción de la ley específica en menos de un año desde las primeras conversaciones del sector, lo cual es considerado por el Ejecutivo como una señal de previsibilidad jurídica hacia la industria.

En materia laboral y de servicios, se anticipó que los primeros movimientos de suelo e incrementos en las contrataciones asociadas a la obra civil comenzarán a registrarse durante el primer año posterior al cierre financiero del proyecto.

Independencia logística y nuevo modelo de empleo

Respecto a las características logísticas de la obra, el ministro de Energía puntualizó que “este proyecto de GNL incluye la construcción de su propio gasoducto, por lo tanto este gas que se produzca en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul no va a usar las redes existentes”. Contar con una vía de transporte independiente va a ser incremental tanto en producción, actividad, como regalías para la provincia.

El ministro subrayó que la comercialización marítima permitirá superar los techos actuales del consumo interno, dado que estar en el mar y poder vender a cualquier parte del planeta permite entrar en un modelo estable.

Al analizar las implicancias que este desarrollo tendrá sobre el empleo y la sustentabilidad de la industria regional, Medele aseveró que el nuevo esquema posibilitará establecer un régimen continuo de largo plazo para dejar atrás la intermitencia operativa tradicional de la cuenca.

En la actualidad, la actividad sufre de marcados altibajos debido a que los equipos de perforación suben y bajan adaptándose a la venta estacional. Esta constante fluctuación genera ciclos donde se despide y se contrata gente de forma intermitente según las necesidades del mercado local.

La puesta en marcha de un canal de exportación continuo trae una mejora sustancial en el modelo de negocios. Esta transformación estructural resguardará definitivamente a la producción de Vaca Muerta de los ciclos de demanda locales, dando así un paso histórico hacia la consolidación de Neuquén como un proveedor energético global y previsible.