Luego del GNL, las discusiones que vienen: salarios, acuerdos y una fecha clave

El primer semestre de 2026 está por culminar y en la política, como también en otros ámbitos, es un buen momento para hacer balances.

En el caso de Neuquén, el gobierno de Rolando Figueroa puede decir que, antes del receso invernal, consiguió uno de los mayores triunfos legislativos de la gestión que comenzó en 2023: la aprobación del acuerdo con YPF para desarrollar el proyecto exportador de GNL.

A diferencia de otras iniciativas del Ejecutivo que fueron presentadas a principios del año y aún no recibieron tratamiento, esta ley tuvo un trámite ágil, que no llevó más de dos semanas considerando la discusión en las comisiones y la votación en el recinto, concretada casi sobre la medianoche del último miércoles.

Si bien el convenio despertó críticas, su sanción nunca pareció estar en duda. El oficialismo sumó 27 votos y solo recibió ocho en contra; incluso pudo hacerse del acompañamiento de dos integrantes del reciente interbloque opositor, Neuquén República.

El texto fue considerado inédito en la Argentina. Entre otras cosas, establece condiciones de estabilidad fiscal por 30 años, un esquema de regalías diferenciales y variables, y un compromiso de inversión en infraestructura vial superior a los 170 millones de dólares por parte de la petrolera nacionalizada.

El debate, no obstante, abrió un nuevo frente para el Gobierno en el plano gremial. Los principales sindicatos estatales de la provincia, ATE y ATEN, se mostraron críticos con las condiciones del acuerdo y organizaron una marcha a la Legislatura en la jornada de la sesión, que tuvo como telón de fondo un paro de 24 horas.

Un empeoramiento del vínculo con las organizaciones gremiales podría complejizar, por ejemplo, la discusión salarial que deberá retomarse en julio, como consecuencia de las paritarias acordadas para la primera mitad del año.

La antesala de la negociación fue comentada por el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien pidió la continuidad de los aumentos por IPC, pero también la aplicación de una mejora adicional a los salarios estatales.

Figueroa, en tanto, defendió la semana pasada el esquema sellado a fines del 2025 y destacó a Neuquén como la única provincia en conservar los incrementos por inflación para sus empleados públicos.

La segunda mitad del año traerá, además, un anticipo de lo que será la campaña para 2027, cuando haya que votar otra vez. La finalización del Mundial, que por estas horas copa la atención de la opinión pública, acelerará los tiempos de la dirigencia nacional y provincial.

El gobernador, según dijo él mismo, está debatiendo la ubicación de los comicios con el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, con quien forjó una alianza política que tiene grandes posibilidades de traducirse en un nuevo frente provincialista en las próximas elecciones.

Una posible fecha sería septiembre, por pedido del jefe comunal capitalino. Otra podría ser agosto, en caso de que las PASO a nivel nacional no se concreten.

La oposición, por su parte, mantiene cierta distancia con el análisis proselitista. Dentro de las principales fuerzas con intenciones de capitalizar ese espacio aparece La Libertad Avanza, que intenta polemizar con la administración provincial, de buena sintonía con la Casa Rosada.

El grado que esa diferenciación adquiera dependerá de la relación entre Neuquén y la Nación en los meses que vienen.

Mientras tanto, la senadora nacional Nadia Márquez, una de las principales figuras del espectro libertario local, no dudó en destacar la aprobación del acuerdo para el GNL esta semana. Siempre, cabe aclarar, vinculándolo con las políticas del presidente Javier Milei.