Gobernadores electos de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta y Chubut acompañarán a Milei: qué dijeron

Gobernadores electos de diversas provincias expresaron su disposición para «acompañar» la gestión del presidente electo, Javier Milei. Aunque ratificaron su compromiso de cuidar los intereses provinciales, resaltaron la importancia de dejar atrás la cultura de la polémica y avanzar hacia el diálogo constructivo. Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta y Chubut, entre los mandatarios que mostraron «predisposición».

Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba, enfatizó que, aunque su rol no es gobernar la nación, están dispuestos a respaldar a Milei. «Los argentinos votaron, y nosotros no debemos obstaculizar el camino; debemos apoyar y cuidar los intereses de Argentina», señaló. Destacó la importancia de no interrumpir la obra pública, subrayando que cortarla sería «una idea terriblemente mala».

En la misma línea, Maximiliano Pullaro, electo por Santa Fe, aseguró que trabajarán para defender los recursos provinciales y evitarán que Santa Fe sufra recortes en sus fondos. Sin embargo, advirtió que realizarán ajustes para lograr «un Estado más chico y eficiente».

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, resaltó la necesidad de diálogo en la construcción de una Argentina con nuevos actores políticos. Afirmó que, más allá de las declaraciones de Milei, la realidad gubernamental implica tomar decisiones y destacó el efecto multiplicador de la obra pública.

Gustavo Sáenz, gobernador electo de Salta, hizo hincapié en la importancia de un plan económico y la necesidad de igualar oportunidades entre el norte y el centro del país. Llamó a dejar de lado la grieta política y trabajar por la gobernabilidad y las leyes en «una Argentina del encuentro y del diálogo».

Ignacio Torres, electo por Chubut, consideró irrealizable eliminar la obra pública y la coparticipación, y anticipó que Milei será el presidente más condicionado de la historia. Por último, Rogelio Frigerio, futuro mandatario de Entre Ríos, expresó su deseo de que «a Milei le vaya bien» y se comprometió a trabajar para «brindarle gobernabilidad» en una gestión que prevé como la más débil después de Cambiemos.

Este apoyo de los gobernadores de diferentes espacios políticos a Milei busca delinear el inicio de una nueva etapa política. En donde, el diálogo y la colaboración entre provincias y el gobierno nacional será crucial para trabajar en el bienestar social.