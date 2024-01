Gobernadores de Juntos por el Cambio se plantan ante la Ley Ómnibus: «Estamos lejos de acordar»

La Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) compartieron este domingo una reunión clave para el tratamiento de la controvertida Ley Ómnibus en el Congreso. Junto a diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal y PRO definieron la postura a seguir ante los cambios presentados por el Gobierno.

Pese a las reformas formuladas por La Libertad Avanza, los mandatarios siguen manifestando diferencias y está lejos la posibilidad de que estos bloques opositores acompañen un dictamen mayoritario. Una postura contraria a la expuesta este domingo el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión -vía Zoom- entre los 10 gobernadores y los referentes de los bloques, estuvo integrada por Jorge Macri, Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Claudio Poggi, Maximiliano Pullaro y Alfredo Cornejo. De los diputados, participaron Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto.

«El gobierno está haciendo un ajuste fiscal que es indispensable y necesario, que los gobernadores apoyan. El problema es que las variables del ajuste recaen principalmente sobre las espaldas de las provincias. Los recortes del gasto propuestas por el oficialismo son en cuestiones que afectan a las provincias: obra pública, fondo incentivo docente, fondos de salud, los fondos de la cajas jubilatorias no transferidas, es decir, básicamente transferencias a las provincias. Y por el lado de los ingresos, sube impuestos que no son coparticipables, como las retenciones y el impuesto PAÍS, que lo aumentó por decreto«, fue la queja de los gobernadores en la cumbre de esta mañana.

Aunque el problema de fondo continúa siendo Ganancias, otro tema central expuesto en el encuentro fue la suba de retenciones -en particular a las economías regionales-. Si no sacan las retenciones, no votarán la Ley Ómnibus.

Sin embargo, más allá de esos puntos apoyarían el 80% del texto normativo. Coinciden en la necesidad de aplicar un ajuste fiscal, pero discrepan en que ese recorte de gastos recaiga centralmente en las provincias y en las jubilaciones.

«Los gobernadores de JxC han iniciado un fuerte ajuste fiscal desde que asumieron, con el componente además de haber perdido el ingreso coparticipable de ganancias, que fue votado por el kirchnerismo con apoyo de La Libertad Avanza. Los gobernadores de JxC y diputados de la UCR, PRO y Hacemos Cambio Federal vienen proponiendo hace varias semanas, como alternativa al aumento de retenciones y de la reversión de ganancias, que el gobierno avance sobre los gastos tributarios de más de 4,5% del producto, que agrupan más de 30 tratamientos particulares de exenciones, subsidios y regímenes especiales impositivos que podrían ser utilizados como mecanismos de compensación a las provincias», agregaron.

Ley ómnibus: «Aún estamos lejos de acordar»

Ante el fin del período extraordinario de sesiones convocado hasta el 31 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional preparó el decreto de prórroga de sesiones para darle tiempo al Senado de debatir el proyecto en plenario de comisiones y convertirlo en ley antes del 1 de marzo en el caso de que Diputados avance con la sanción la semana próxima.

El tablero de las negociaciones muestra que el PRO está dividido. El bloque de Pichetto (Hacemos Coalición Federal) tiene en su haber 23 diputados y en los últimos días han expresados algunos reparos respecto a la iniciativa del Ejecutivo. En sentido, acercaron una propuesta para que desarmen regímenes especiales de deducción impositiva para compensar la caída de la recaudación.

“Aún estamos lejos de acordar dictamen con LLA”, dijo a este medio uno de los participantes de la reunión. Hay varios puntos en discusión que aún traban el acuerdo que el oficialismo necesita para tener dictamen de mayoría favorable y llevar la discusión de la ley ómnibus al recinto en la próxima semana.

Ley ómnibus: uno por uno, los puntos que obstaculizan el acuerdo con la UCR y el PRO

Los puntos que aún obstaculizan el acuerdo son la nueva fórmula jubilatoria (reforma jubilatoria), retenciones, Fondo General de Sustentabilidad (FGS) y la compensación por la caída de la recaudación en las provincias.

La Libertad Avanza (LLA) debió ceder en su intención fijar los aumentos de jubilaciones de manera discrecional y por decreto, ya que en la ley ómnibus se eliminaba la fórmula vigente hasta ahora.

Fuentes de Presidencia al tanto de las negociaciones rechazaron la posibilidad de que la nueva fórmula se base en la variación de la inflación mensual que mide el INDEC como propusieron los bloques de la oposición dialoguista esta semana. «La nueva fórmula no puede ser sólo por IPC, antes que eso preferimos que quede la fórmula actual. Una fórmula jubilatoria nueva no se arma en un fin de semana», aseveró un funcionario con despacho en Casa Rosada.

Por otra parte, el oficialismo ya tuvo que ceder además en el capítulo pesquero, de biocombustibles y de hidrocarburos a pedido de los gobernadores, además de eliminar el artículo que criminalizaba las reuniones de más de tres personas.

Con información de Ámbito e Infobae