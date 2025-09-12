Gobernadores de Provincias Unidas cargaron contra Javier Milei y el kirchnerismo en Río Cuarto

Gobernadores de Provincias Unidas en la Exposición Rural de Río Cuarto. Foto: La Voz.

La Exposición Rural de Río Cuarto fue escenario de un fuerte gesto político: cuatro gobernadores y Juan Schiaretti se mostraron juntos bajo el sello Provincias Unidas. En ese marco, lanzaron duras críticas contra Javier Milei, cuestionaron al kirchnerismo y marcaron la construcción de un proyecto alternativo con la vista puesta en 2027.

Llaryora habló de desempleo y cuestionó la “crueldad” del modelo de Milei

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien fue anfitrión junto a Schiaretti, criticó con dureza al presidente tras los vetos a fondos provinciales, universidades y al Hospital Garrahan. “El de Javier Milei es un gobierno cruel que no fija prioridades”, señaló. Y agregó: “El modelo de Milei produce desempleo”.

“Hoy es un día triste por los vetos”, expresó antes del acto, mientras pedía que se priorice la salud. “Nosotros le decimos sí al Garrahan”, sostuvo en conferencia de prensa.

De cara a las próximas elecciones, Llaryora aseguró: “Estamos construyendo un proyecto distinto y nuevo, con una mirada productiva, con sensatez”. Además, definió a Schiaretti como el líder del bloque que pondrá “límites a la crueldad”.

Los mandatarios provinciales también exigieron bajar impuestos y cuestionaron la “insensibilidad” del Gobierno nacional frente a los sectores más afectados por la crisis.

Schiaretti lanzó fuertes críticas a Milei y al kirchnerismo en la Rural

El exgobernador cordobés marcó diferencias tanto con Milei como con el kirchnerismo. “Vamos al Congreso a aportar racionalidad y seriedad, no a que se caiga el Congreso como quiere el Kirchnerismo”, dijo.

A su vez advirtió: “El equilibrio fiscal a los hachazos no es sustentable y nos llevará a otra frustración”. Y prometió: “Vamos a pelear en el Congreso por la eliminación de las retenciones en dos años”.

Martín Llaryora y Juan Schiaretti encabezaron la jornada en Córdoba. Foto: La Voz.

Sobre la alianza, fue categórico: “Ya Milei dejó de ser lo nuevo y el Kirchnerismo es una velita que se va consumiendo. Lo nuevo es Provincias Unidas, y vamos a construir un bloque de la sensatez en el Congreso y en 2027 aspirar a lograr un gobierno normal”.

Además, apuntó a la gestión nacional: “200 mil pasaportes que no funcionan es un reflejo de la mala gestión”.

Gobernadores reclamaron federalismo y sensibilidad social

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) también fueron críticos. “No importa de qué partido venimos, sino que marquemos nuestro federalismo. Los gobernadores tenemos la responsabilidad de construir una nueva Argentina”, afirmó Valdés.

El mandatario correntino agregó: “Este es el primer grito: dejar de ser el interior para ser la República Argentina... No se entiende la concepción insensible del Gobierno nacional”.

En tanto, Pullaro planteó que Provincias Unidas “es un nuevo frente de radicales, peronistas y dirigentes del Pro. No es un frente que discute lo ideológico, es un frente de gestión”.

“Nos unimos en una agenda productiva. El mundo demanda alimentos, minerales y energía, y eso lo tienen las provincias. Acá hay un proyecto político que mira al futuro”, subrayó.

Provincias Unidas busca instalarse como alternativa hacia 2027

Sadir, gobernador de Jujuy, insistió en que “vamos a insistir para que se convierta en ley” la distribución de fondos de ATN. Y remarcó: “La primera preocupación de Milei debe ser la situación social. La gente no llega a fin de mes”.

Los mandatarios coincidieron en que el frente busca construir un modelo con “sensibilidad y superávit con la gente adentro”. También resaltaron el rol de las provincias en garantizar paz social y en promover producción, empleo y desarrollo.

Aunque la foto mostró músculo político en Río Cuarto, no participaron de la jornada los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), también integrantes de la alianza.

Con información de La Voz