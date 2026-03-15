Gran interés por dos cargos de juez que se concursan en Neuquén

Los inscriptos participan en el concurso múltiple organizado por el Consejo de la Magistratura. (Foto: Matías Subat)

La renovación en el Colegio de Jueces Laboral de Neuquén avanza. Ya se conoce quiénes son los que participarán en el certamen múltiple para cubrir dos de las vacantes que hay en este momento, mientras que en la Legislatura espera tratamiento el pliego de Flavia Cecilia García, ganadora del concurso anterior.

Los 24 inscriptos son una muestra del interés que despiertan los cargos. Una vez que los integrantes del Consejo de la Magistratura los califiquen por antecedentes vendrá la etapa técnica prevista para el 15, 16 y 17 de abril.

Jurado académica fue sorteada Paula Constanza Sardegna, y jurado magistrado el juez Luciano Zani.

La lista de concursantes

Las y los inscriptos son Ana María Fernández; Andrea Soledad Alonso; Carina Adela Gorini; Carlos Alberto Pérez; Cynthia Cruse; Diego Andrés Martínez; Fabricio Rubén Granero; Flavia Valeria Lastra; Francisco Marcelo Orlando; Gustavo Rodolfo Azzem.

También están Gustavo Emilio Perazzolli; Gustavo Alfredo Quiroga; Karen Rodríguez Carrara; Lucía Iturrieta; Luciana Natalia Soto; Mariana Mendes; Natalia Carolina Quiñones; Nicolás Menestrina.

Completan la lista Nicolás Damián Scagliotti; Nicolás Ismael Tadeo; Silvia Laura Pérez Peña; Valeria Cecilia Ortiz; Vicente Russo y Víctor Oscar Guzmán.