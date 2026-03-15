Convocan a cubrir el cargo de fiscal en Vaca Muerta y definen el jefe para Zapala

El miércoles 25 de marzo abrirán las inscripciones del concurso para seleccionar un o una fiscal del caso para Rincón de los Sauces, la ciudad que ahora está en la órbita de Neuquén capital pero que pasará a formar parte de la región Vaca Muerta junto con Añelo, San Patricio del Chañar, Buta Ranquil y Barrancas.

De acuerdo con el cronograma, el resultado del concurso se conocerá en la segunda mitad del año: los exámenes escrito y oral están previstos para el 17 y 19 de junio. Después será la etapa de la entrevista personal; si los consejeros se apuran, podrían hacerla antes del receso de invierno.

La urgencia por cubrir el cargo la marca la cantidad de casos que maneja la fiscalía de Rincón de los Sauces, que hoy sigue a cargo de Rocío Rivero, quien pasó -concurso mediante- a ser fiscal de Delitos Económicos en Neuquén.

Rivero quedó al frente de varias investigaciones complejas, como la entrega de fondos a la cooperativa Viento Sur -en la que hay dos exministros imputados-, las presuntas irregularidades cometidas por el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y la presunta administración fraudulenta de fondos de la mutual a cargo de Juan Carlos Levi, secretario adjunto de la Uocra.

Las estadísticas de Rincón de los Sauces

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, Rincón concentra casi el 45% de los hechos delictivos que se denuncian en la región Vaca Muerta.

En el primer bimestre de este año se abrieron 76 legajos (promedio, 1,3 por día) y en todo 2025 fueron 1.506, con 4,1 casos diarios. Robos y hurtos representaron la mitad, pero los más preocupante son los abusos sexuales y lesiones vinculadas con la violencia de género.

Rivero marcó un record de permanencia en Rincón: 4 años. En rigor, se inscribió en el certamen apenas tres meses después cumplir ese plazo, que es el piso que impone la ley 3148 para volver a competir por un cargo de igual categoría. Antes que ella hubo dos varones que duraron muy poco.

Expectativa por el cargo de fiscal jefe de Zapala

El Ministerio Público Fiscal también aguarda con ansiedad la definición del concurso del cual surgirá la o el nuevo fiscal jefe de Zapala.

La competencia ya se declaró fracasada una vez porque «las personas concursantes no han podido satisfacer los estándares esperables a criterio de los integrantes del Consejo de la Magistratura».

En aquella ocasión -diciembre del 2024- ni siquiera convocó a la entrevista personal de los candidatos con los siete consejeros. En esta ocasión el panorama parece distinto: algunos participantes son los mismos de aquella vez pero hay nuevos, y las decisivas entrevistas se realizarán el lunes 16.

Por ahora lidera la tabla de posiciones el secretario del juzgado federal de Zapala, Matías Álvarez, gracias a su buen rendimiento en los exámenes escrito y oral. Reúne 32,96 puntos.

La entrevista personal otorga 20, de modo que sus perseguidores -todos fiscales del caso- tienen posibilidades. Por ejemplo la que marcha segunda, Laura Pizzipaulo, suma 32,27; Andrés Azar 31,85 y Marina Díaz, 29,74 puntos.