Profunda renovación en el Colegio de Jueces Laboral de Neuquén

La digitalización de los archivos agilizará los tiempos de resolución de los expedientes, afirman en el Colegio de Jueces en lo Laboral de Neuquén. (Florencia Salto)

El recambio generacional en el Colegio de Jueces en lo Laboral de Neuquén dejó de ser un escenario previsto y pasó a los hechos. Dos de los seis jueces y juezas laborales se jubilarán entre febrero y marzo, otros dos están en condiciones de hacerlo en el transcurso del año y el quinto se retiró en julio del 2025.

El Consejo de la Magistratura tiene que seleccionar a los futuros magistrados del fuero. El mes que viene, cuando retome la actividad luego del receso estival, dará a conocer el resultado del concurso 269 para cubrir la vacante que dejó Luis Trani el 4 de julio del año pasado.

Mientras tanto, está en marcha el concurso 279 para seleccionar al o la reemplazante de la jueza Claudia Beatriz Zapata, quien dejará el cargo el 3 de febrero.

Este mes ingresó la renuncia de otro juez laboral, Hugo Daniel Ferreyra, quien se jubilará a partir del 2 de marzo.

Por otra parte, ya están en condiciones de retiro Dalma Rosa Tejada y José Manuel Ruiz, por lo que sólo quedaría en funciones la actual presidenta del Colegio, Sheila Fabiana Lischinsky, quien asumió en julio del 2024.

La reforma laboral

La o el reemplazante de Trani surgirá del concurso 269, que encabeza Flavia Cecilia García, relatora de la sala laboral del Tribunal Superior de Justicia. Reunió por antecedentes y exámenes, 42,30 puntos. Durante la entrevista personal mencionó que ingresó al Poder Judicial en el 2000, y opinó que el cargo para el cual concursa requiere «una empatía diferente».

Sobre el proyecto de reforma laboral consideró que «la ley de contrato de trabajo necesariamente requiere modificaciones». Por ejemplo, incorporar «las tareas de cuidado».

El fuero laboral de Neuquén funciona en Leloir 881. (Florencia Salto)

En su opinión, «el instituto de las vacaciones y el capítulo digital me parecen interesantes». La candidata entendió que «no se puede tratar a todos los empleadores de la misma manera, no es lo mismo uno de una multinacional que de una Pyme». Cuando le preguntaron si algunos artículos propuestos vulneran garantías laborales, arriesgó que «en ciertos casos el control de constitucional va a ser muy arduo».

El segundo lugar en el concurso lo ocupa el defensor civil Nicolás Damián Scagliotti, con 39,78 puntos. Sobre la reforma laboral señaló que «necesitamos aggiornarnos de una manera que no sea regresiva».

Seguridad jurídica

«El fondo de todo esto es ver si desde el Poder Judicial estamos mandando un mensaje claro, una seguridad jurídica», agregó.

Dijo que «llama la atención el tema de las vacaciones, es una materia que no puede ser regresiva, puede ser que en el caso concreto afecte o no al trabajador». Y en materia de indemnización «hay una regresión, creo que puede que sea objeto de reclamo».

Luego se ubican Valeria Ortiz (36,90 puntos); Mariana Mendes (36,63); Nicolás Tadeo (35,37); Ana María Fernández (34,88) y Vicente Russo (32,77).

Las estadísticas del fuero

El ingreso de expedientes en el fuero laboral viene en ascenso en los últimos años, como marcan las estadísticas oficiales a las que tuvo acceso diario RÍO NEGRO.

Hay gran expectativa puesta en la digitalización de los expedientes como la vía más idónea para agilizar la tramitación de las causas. El nuevo sistema funcionará a pleno este año.