Guillermo Francos aseguró el triunfo de las elecciones legislativas 2025 y confió en un pacto con el PRO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró confiado al hablar de las elecciones legislativas del 2025 y vaticinó un triunfo electoral del oficialismo. Además de se mostró a favor de consolidar un acuerdo electoral con el PRO, la fuerza conducida por Mauricio Macri.

Guillermo Francos tras argumentar que se suspendió el llamado a sesiones extraordinarias de diciembre por falta de acuerdos con los demás bloques, afirmó: «La ley (Bases) que aprobamos ha sido suficientemente amplia y comprensiva de distintos aspectos que necesitábamos, que nos da margen para poder trabajar y desarrollar las políticas del gobierno sin problema».

En la misma línea resaltó que al Gobierno les gustaría «avanzar» sobre los temas que no llegaron a debate, pero anticipó que para eso están las elecciones del año próximo: «Con las elecciones del año que viene seguramente vamos a ganar y a obtener un bloque de diputados muy numerosos que va a poder imponer sus criterios en el Congreso». Al respecto recordó las declaraciones de Javier Milei en campaña sobre las reformas de la primera y segunda generación para sostener que «las reformas de las segundas generaciones las vamos a empezar cuando tengamos bloques propios».

El jefe de Gabinete detalló en declaraciones a Radio Rivadavia que las reformas de segunda generación son la tributaria, los cambios en la ley laboral y el debate en torno al sistema de coparticipación que quedarán relegados a tratarse cuando el oficialismo obtenga «la fuerza parlamentaria suficiente para llevarlas adelante«.

Si bien hay notables diferencias entre el PRO y el Gobierno, Francos planteó que existe la posibilidad de «tener conversaciones y acordar temas» para sellar un pacto electoral. «Macri está molesto por algún tema en particular, por el tema de Kueider. No todos sus senadores votaron de la misma forma, pero no tiene importancia», refirió el funcionario al referirse a los del presidente del PRO que calificó de «atropello a la República» la sesión que expulsó al senador Edgardo Kueider.

«No me imagino una elección en la que vayamos separados con el PRO. Imagino una elección en la que podemos, por lo menos en algunos distritos, encontrar puntos de unión. La unión hace la fuerza», afirmó Francos.

Guillermo Francos: tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel, y una polémica expulsión del Senado

El jefe de Gabinete, durante la misma entrevista brindada a Radio Rivadavia, se refirió a la creciente tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel pero fue contundente al pedir «no darle más vueltas».

Francos aseguró que no hay un «conflicto institucional», pero dijo que hay una clara «diferencia de interpretaciones«. El funcionario se refirió a la decisión que tomó la vicepresidente con ausencia de Javier Milei en el país que determinó la expulsión de Edgardo Kueider del Senado y dijo: «No hay que darle más importancia de la que tiene. La decisión mayoritaria del Senado fue expulsarlo a Kueider, si hubo 60 senadores que votaron por expulsarlo, el tema está listo«.

Por su parte sostuvo que la Justicia será quien se encargue de resolver el amparo del exsenador detenido y en todo caso se llamará a una nueva sesión, pero insistió en que están los votos para reiterar el resultado. «La sesión es nula porque la vice, en calidad de presidente, no podría haber presidido, pero la sesión fue clara porque 60 senadores votaron a favor de la expulsión. Si se llama a otra sesión va a ser expulsado igual«, afirmó.