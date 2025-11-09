Los cambios que se vienen en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén

Rolando Figueroa y Gustavo Mazieres, cabezas de dos de los poderes del Estado. (Archivo/Cecilia Maletti)

Dentro de un mes el Tribunal Superior de Justicia elegirá sus autoridades para el 2026. Los sondeos indican que Gustavo Mazieres repetirá en la presidencia, pero la expectativa está puesta en cuándo el gobernador Rolando Figueroa pondrá un vocal propio.

El o la presidente del Tribunal se elige por mayoría simple, mediante el voto de los 5 vocales, en los últimos acuerdos de cada año. Esta vez será, muy probablemente, el 17 de diciembre, y quien resulte electo -o reelecto- asumirá en febrero.

La reelección, habilitada

El mandato dura un año y hasta 2023 la reelección estaba prohibida. La Constitución dice que la presidencia «se turnará anualmente» y ley disponía que ninguno podía volver a ocuparla «hasta que todos la hayan ejercido».

La Legislatura, a pedido del mismo TSJ, habilitó la reelección consecutiva por un período e introdujo una cláusula singular: un juez puede manifestar «su voluntad en contrario» de ser presidente.

Soledad Gennari estrenó esa reforma: repitió en 2024 en el cargo que había asumido -polémica mediante- en el 2023.

Por estas horas, Mazieres tendría el camino allanado para completar un bienio. Ya contaría con los votos de Alfredo Elosu Larumbe -quien nunca entró en la competencia- de Evaldo Moya -próximo a jubilarse- y de Germán Busamia, otro que se menciona con un futuro lejos del Tribunal.

Separación de poderes

La frontera gaseosa que separa a los poderes del Estado en Neuquén se agita en este fin de año postelectoral.

Rolando Figueroa quiere sumarse a la lista de los gobernadores que han tenido sus propios vocales.

La renovación del gabinete del Poder Ejecutivo que anticipó el gobernador a diario RÍO NEGRO, incluiría al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, siempre candidato a una silla en el Tribunal Superior.

Varían las hipótesis sobre cómo se produciría su ingreso.

Presupuesto 389.486 millones de pesos, es el cálculo de gastos del Poder Judicial de Neuquén para el año próximo.

¿Por Moya? Estará en condiciones de jubilarse por la ley especial en febrero del 2027. ¿Busamia? Se lo asoció alguna vez con un puesto en el directorio de YPF (el que ahora dejó vacante el ministro de Economía, Guillermo Koenig). ¿Gennari? Trabaja sin descanso para ir a jugar a otras ligas.

El método

Los vocales, el fiscal y la defensora del Tribunal «son designados por la Legislatura, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, en sesión pública, a propuesta del Poder Ejecutivo», dispone la Constitución. «Serán inamovibles mientras dure su buena conducta».

El gobernador tiene 60 días para enviar el pliego una vez producida la vacante. Según el decreto 590/08, firmado en tiempos de Jorge Sapag, debe abrir un período de consultas a la comunidad y exponer el currículum del candidato, un trámite que con el tiempo se fue despojando de convicción.

Si se produjera una renuncia en el Tribunal antes de fin de año, la Legislatura podría quedar en condiciones de votar el pliego del nuevo vocal ni bien se reanuden las sesiones ordinarias.

Los últimos presidentes

• 2025: Gustavo Mazieres

• 2024: Soledad Gennari

• 2023: Soledad Gennari

• 2022: Evaldo Moya

• 2021: Germán Busamia

• 2020: Oscar Massei

• 2019: Germán Busamia

• 2018: Soledad Gennari

• 2017: Alfredo Elosu Larumbe