Habló Guillermo Francos, tras abandonar el Senado: «Yo no miento, contesto desde mi posición política»

Este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistió al Senado para brindar el segundo informe de la gestión de Javier Milei. Todo marchaba en tranquilidad hasta que lo llamaron «mentiroso». La senadora de Unión por la Patria, Cristina López, lo increpó, el funcionario abandonó el recinto, pero prometió que volvería si la legisladora de retractaba. “¡Que se vaya, no hay problema!», refutó López y Francos no volvió a la Cámara Alta. «La verdad que yo no miento, contesto desde mi posición política y con datos del Gobierno», contestó este viernes por la mañana en medios radiales.

“La sesión se estaba desarrollando normalmente, la oposición siempre cuestiona y es natural, y me presto al debate y al diálogo. Pero esta senadora, Cristina López, ni bien comienza la intervención me llama mentiroso», comenzó su descargo difundido a través del diario La Nación.

«Le pedí una interrupción y no me la dio. Le pedí al presidente (provisional del Senado, Bartolomé Abdala) que se rectificara y el presidente no conseguía hacerla callar; seguía a los gritos. Entonces le dije al presidente que me retiraba y me fui», argumentó el jefe de Gabinete.

Escándalo en el Senado: la frase que desató el enojo de Guillermo Francos

La senadora por Tierra del Fuego y referente de Unión por la Patria, Cristina López, aprovechó el informe de gestión de Francos para reprocharle las actitudes del gobierno de Javier Milei para con su provincia.

Todo sucedió cuando López, senadora por Tierra del Fuego, le dijo a Francos que “es un mentiroso”.

“Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Poco les importa la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Mucho menos los fueguinos, que ven cómo este gobierno los trata con un desprecio nunca antes visto. Miles de fueguinos sentimos el abandono nacional. El presidente quiere entregar nuestra provincia”, denunció López.

Pero la frase que desató su indiganción fue: “Es un mentiroso”.

“Me voy. No acepto faltas de respeto«. Fue en ese momento cuando Francos, después de algunos amagues, se levantó de su silla y abandonó el recinto, en medio del estupor del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que en ese momento estaba al frente de la sesión porque no se encontraba la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Dijo que volvería si López se retractaba, pero la legisladora no retrocedió. “¡Que se vaya, no hay problema! ¿Cuál es el problema? ¡Si nunca dan la cara!”, refutó.