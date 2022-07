Habló la encuestadora a la que apuntó Gutiérrez por «operaciones berretas» a favor de Figueroa

El consultor político y director de DC Consultores, Aníbal Urios, se pronunció tras las declaraciones del gobernador Omar Gutiérrez contra las «operaciones berretas» con una encuesta que da como favorito para el 2023 al diputado nacional Rolando Figueroa. «Si habla de nosotros, está equivocado», aseguró el también licenciado en Ciencias Políticas.

La consultora de Urios difundió esta semana un relevamiento con unos 1.150 casos de Neuquén encuestados entre el 1 y 4 de julio que muestran al eventual competidor en la interna del Movimiento Popular Neuquino con más de 30 puntos por encima del oficialista Marcos Koopmann en intención de voto. Ello si se suman las categorías «lo voto seguro» y «lo votaría si no hay otro». Si se toma solo la primera, el margen es de 20.

La encuesta se difundió en varios medios locales y nacionales y Gutiérrez dijo esta mañana, sin mencionarla directamente, «no a las operaciones berretas». «La referencia a la que hacen mención es la misma que, cuando fuimos a la elección, dijo que a mí me ganaban en el primer round de knock out», dijo hoy en declaraciones a RN Radio. «Si fuese por esa supuesta encuesta, no estaría acá». «Cada vez que dicen que vamos a no ganar ganamos rotundamente», afirmó.

Urios defendió el trabajo de los relevamientos realizados por la consultora y apuntó: «si habla de nosotros, está errado y espero que no hable de nuestra consultora». Dijo que está a la vista que el trabajo es confiable y que las encuestas realizadas para las dos últimas elecciones fueron acertadas.

«Puedo seguir más: con la que ganó (Mariano) Gaido o la que perdió (Pablo) Bongiovani frente a Pechi (Quiroga) con una diferencia de ocho puntos y que nos dio perfecta», detalló.

«Es el juego de la política y lo entendemos, pero no está bueno manchar un trabajo que es honesto y serio. No tengo ningún compromiso con nadie, es una cuestión de difundir datos y las emociones y sensaciones de la gente de Neuquén en este tiempo», afirmó Urios a RÍO NEGRO.

«Está bueno no decir cosas que no son, si es que hace referencia a nosotros», concluyó.