Gutiérrez llamó «operación berreta» a la encuesta que favorece a Rolando Figueroa para el 2023

El gobernador Omar Gutiérrez aseguró hoy que el precandidato de la lista Azul del Movimiento Popular Neuquino para sucederlo en 2023, Marcos Koopmann, atraviesa «un proceso de expansión popular nunca visto» y calificó de «operación berreta» la difusión de una reciente encuesta que ubica al diputado nacional Rolando Figueroa con mejor intención de voto.

«La referencia es la misma que dijo que, cuando fuimos a la elección, a mí me ganaban de knock out. Bienvenida sea, porque cada vez que dice que no vamos a ganar, ganamos rotundamente», aseguró el mandatario esta mañana en una entrevista exclusiva con Vos A Diario, el programa matutino de RN Radio.

Gutiérrez aseguró que las encuestadoras están atravesando en el mundo «momentos de dificultades porque la recolección de datos es de muy baja capacidad de acierto», pese a que rescató varias veces datos surgidos de sondeos para afirmar, por ejemplo, que el 80% del país no quiere la grieta o que tiene una imagen positiva sostenida «de dos dígitos».

«Todos tenemos encuestas. En nuestras encuestas y en las encuestas de todos hablan de un saldo de imagen de dos dígitos positivos y lo reconocen todos», afirmó.

En cuanto a la que se difundió recientemente y que ubicaba a Figueroa, eventual contricante en la interna del MPN, con alrededor de 30 puntos por encima de Koopmann, el gobernador destacó que el precandidato Azul tiene «una excelente imagen y un proceso de expansión popular nunca visto». «El proceso de penetración y adhesión que tiene es muy superior al que tuve yo», sostuvo.

Evaluó que «están nerviosos» y «buscan hacer mella en el gobierno». «Si a alguien se lo quiere debilitar por una operación mediática lo único que hace es darnos más ganas», ratificó.

«Acá no hay una elección Marcos Koopmann versus Rolando Figueroa, hay una elección de un proyecto que tiene todo su andamiaje, su aparato, su militancia, 16 años de compartir valores y principios. No hay un proyecto personalista, es algo imposible de medir», concluyó.

Diálogo con Guillermo Pereyra

Gutiérrez también se refirió al pedido de la agrupación Azul y Blanca del partido para que se haga un reparto «equitativo» de los cargos de la Junta de Gobierno y la Convención y se evite la interna y lo evaluó como «un voto de confianza a la actual conducción del partido».

Destacó al referente de ese espacio, Guillermo Pereyra, como un hombre con quien tiene «buen diálogo y relación» y con quien han construido acuerdos a lo largo de la historia. «Cuando hubo acuerdos y cuando no los hubo, lo hemos hablado y esta no es la excepción, lo estamos hablando», reveló.

Recordó que «la actual conducción del partido es fruto de la participación de los afiliados que eligieron esta composición» y que los mandatos no pueden surgir «de espaldas a la ciudadanía». «Siempre nuestro proceso de construcción es transversal y horizontal», afirmó.

El gobernador y presidente del MPN, analizó que «va a haber internas» porque la propia Azul y Blanca ya dijo que no pedirán unidad en las seccionales, lo cual destacó porque «motoriza, moviliza y activa al partido».

También aclaró que la lista Azul «ya está lanzada» y activada «en cada rincón de la provincia». El sector anticipó que quiere al propio Gutiérrez nuevamente en la presidencia de la Junta de Gobierno y al exgobernador, Jorge Sapag, como titular de la Convención.

«Bienvenido Guillermo Pereyra al sector Azul para dialogar y consensuar», le dijo Gutiérrez al líder petrolero, pero aclaró que en la participación interna del partido «no hay tres colores», sino más.

«El sector Azul, lo que ganó, lo ganó en las urnas. Por un lado, hay un apoyo en la continuidad de uno de los máximos cargos en un marco de gobernabilidad del partido. Debe ser respetada porque no es imposición de parte sino un logro compartido que se ganó», aseguró.

«Batakis no es Messi ni Mandrake»

El gobernador Omar Gutiérrez también habló sobre la designación de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía de la Nación y aseguró que «es una persona prudente».

«No es ni Messi, ni Maradona ni Mandrake, es una persona prudente y creo que va a ir de menos a más», sostuvo el mandatario, quien valoró que la funcionaria «tiene una fuerte expertise y formación en las finanzas públicas y de ahí tiene que dar el salto a un programa económico, financiero y monetario».

Por otra parte, invitó a los proyectos políticos nacionales a que, cuando llegue el momento, «pongan arriba de la mesa las coincidencias y acuerdos antes que las diferencias» porque analizó que «si nos ponemos de acuerdo en diez puntos básicos, la Argentina sale adelante».

Afirmó que hoy «el 80% le está diciendo no a la grieta» y por ello surgen fenónemos de «centro derecha» como tercera opción.

Escuchá la entrevista al gobernador Omar Gutiérrez en «Vos a Diario» por RN RADIO:

