Habló la militante de H.I.J.O.S que fue atacada: «Me dijeron que no tenía que hablar más de derechos humanos»

Habló la militante de H.I.J.O.S que fue golpeada y abusada: "Me dijeron que no tenía que hablar más de derechos humanos"

La militante de la agrupación H.I.J.O.S., que denunció haber sido golpeada y abusada, habló por primera vez sobre el ataque. Además, confirmó que los agresores pintaron la frase “viva la libertad carajo” en una de las paredes de su habitación.

La víctima contó que volvía de trabajar el 5 de marzo y que llegó a su casa a las 20:15. Cuando abrió la puerta, se encontró con dos personas que la estaban esperando y que la tomaron por la espalda y por el cuello.

“Me redujeron, me insultaron, me amenazaron y me golpearon. Estuvieron torturándome aproximadamente entre 15 y 20 minutos, luego me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar”, relató la joven en diálogo con El Destape Radio.

La joven contó que sus agresores le repitieron incansablemente que sabían todo sobre su vida, hasta dónde trabajaba y dónde militaba. “Me dijeron que no tenía que hablar más de mi trabajo ni de derechos humanos”, detalló.

Si bien no quiso dar detalles sobre las agresiones que sufrió, reconoció que cuando ambos atacantes sacaron sus armas creyó que la iban a matar: “Cuando sacaron las armas y me apuntaron pensé que mi vida iba a terminar ahí”.

Luego, según su relato, la obligaron a darse vuelta y ella se negó. Eso provocó que los agresores la volvieran a golpear y la ataron con alambres y vendas. “Me taparon la cabeza y me dijeron que si decía que estuvieron ahí iban a volver y me iban a meter un tiro”.

La militante de H.I.J.O.S. reconoció que en un primer momento creyó que se trataba de un asalto, por lo que les repitió en varias oportunidades que no tenía plata. “No vinimos a robar, vinimos a matarte”, fue la respuesta que recibió.

Luego de vivir la dramática situación, la joven fue rescatada y traslada al hospital Pirovano. Recién cuando regresó a su departamento, encontró una pintada en su habitación que la hizo percatarse que no se trataba de un robo.

“Nos encontramos con que en una de las paredes habían escrito las siglas de “VLLC (Viva la libertad carajo)” y debajo de esa pintada estaba la palabra ´ñoqui´”, explicó la militante.

La joven explicó que los agresores estuvieron un tiempo extenso adentro de su departamento porque “rompieron muebles y cosas de valor”. Al mismo tiempo, aclaró que “no se robaron nada”.

Habló la militante de H.I.J.O.S que fue golpeada y abusada: la responsabilidad del Gobierno de Milei

En otro aspecto, se refirió a la responsabilidad del Gobierno y del presidente Javier Milei por la firma que utilizaron los atacantes: “Trato de ser muy cuidadosa, no le puedo echar la culpa en términos judiciales de que esto tenga que ver con un aparato estatal”.

“Es verdad que hay un caldo de cultivo, de odio, de violencia, desde hace un tiempo y habilitan este tipo de cosas”, señaló la víctima. Además, se dirigió a Javier Milei: “Niega los desaparecidos, niega la dictadura, niega a las madres, a los nietos y a los hijos, cómo puedo esperar que tenga empatía”.

Con respecto a su estado de salud, respondió: “Estoy asustada. Mi vida quedó suspendida desde el 5 de marzo, no he podido ser la misma. Trato de olvidarme, de salir acompañada y recuperar una vida normal, pero es algo que me duele todavía”.

Con información de TN