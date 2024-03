Habló Villarruel tras el rechazo del DNU en el Senado: “Mi compromiso con Milei es inclaudicable”

Luego del comunicado de Milei apuntando contra Victoria Villarruel, todo parecía que su relación se había tensionado. Adorni había señalado que no había «ningún tipo de pelea o interna”, pero la expectativa de lo que ocurría entre ellos seguía generando rumores. Sin embargo tras el rechazo del DNU, la vicepresidenta finalmente se hizo presente y aseguró «mi compromiso con Milei es inclaudicable».

Una vez rechazada el Decreto en la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo presente con un video en su red social X. Allí dejó unas palabras respecto a la actual situación y recordó su total apoyo al presidente Javier Milei.

“Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, manifestó.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

Villarruel también hizo mención a la ex presidenta y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y expresó: «yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar». Finalmente Villarruel concluyó su video afirmando: «No hay Gobierno sin institucionalidad por eso la política tiene que trabajar para la gente. Todo por Argentina».