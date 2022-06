Hoy se elige al Defensor del Pueblo de Río Negro y JSRN va por Santagati-Larreguy

Adriana Santagati será ratificada como Defensora del Pueblo en la sesión legislativa de hoy, a partir del apoyo adelantado ayer por la bancada del oficialismo. Ese respaldo se transformará en la mayoría requerida por un acuerdo con el Frente Renovador, que sumará al peronista Alvaro Larreguy como Adjunto.

Después del análisis de Labor Parlamentaria, diez candidatos pasaron a la evaluación del cuerpo parlamentario: Santagati, Larreguy, Mercedes Ibero, Nadina Díaz, Rodolfo Artola, Manuel Castañeda, Edith Gertosio, María Eva Scatena, Juliana Tamburrini y José María Ramallo. Pero, el oficialismo ayer se reunió y se decidió por Santagati-Larreguy, contando ya con los votos necesarios.

Los legisladores de JSRN resolvieron en favor de Santagati frente a la segunda opción: la ex viceministra de Salud, Mercedes Ibero. Desde un principio, la médica se perfilaba con las mayores posibilidades. Pero, en los últimos días, las señales que valen en la cúspide del oficialismo indicaban algo muy diferente.

El presidente de JSRN y ex gobernador Alberto Weretilneck avalaba y dejaba correr duras objeciones a la promoción de Ibero. Fue suficiente. Algo se había modificado ya en el senador, cuyo origen aún se desconoce.

Ponderó, en contrapartida, el acompañamiento a las gestiones provinciales de Santagati (10 años en la Defensoría, cinco como Adjunta y el último período como titular).

La evaluación del senador fue la postura de la bancada. “El 80% votó por Santagati”, transmitió el presidente Facundo López al abrir el encuentro, aludiendo al resultado de consultas suyas realizadas a los legisladores.

La gobernadora Arabela Carreras supo ayer que Ibero no sería Defensora. Ella, antes de iniciarse el proceso, le había anticipado que no intervendría en su favor, pues su mediación no necesariamente significaría un beneficio. Le propuso que lo hable con Weretilneck y la médica -que el año pasado fue segunda en la lista de JSRN a Diputados- lo charló con el ex gobernador.

En el bloque no faltaron cuestionamientos por qué se había alentado y promocionado a Ibero si después se concluiría con este desenlace. Esas quejas fueron expuestas por Marcela Avila y Juan Pablo Muena.

La reunión se extendió por tres horas y, luego, se comunicó la decisión de proponer la continuidad de Santagati, “ponderando y respetando los principios y valores que les dieron origen”, y “subrayando la independencia de la figura” que ocupe ese cargo. Se consideraron “muestras de cercanía y empatía” de la Defensora, como también, la “sólida experiencia lograda y su intervención en el territorio”.