Defensoría del Pueblo en Río Negro: dudas oficialistas para nombrar a Ibero que capitaliza Santagatti

La ex viceministra de Salud, Mercedes Ibero y las complicaciones en la Legislatura para su designación en la Defensoría. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura votará mañana la conducción de la Defensoría del Pueblo para el período 2022-2027, pero esa definición ya se ingresó en la cuenta regresiva.

El escenario se movió y la designación de Mercedes Ibero se desestabilizó, y se reposicionó Adriana Santagatti para la renovación de mandato.

La primera definición saldrá esta tarde en el análisis del bloque oficialista, encabezado por Facundo López. Recién habrá alguna precisión, tras un panorama oficial tan alterado que hoy lo único seguro parecería ser el Adjunto, a partir de un previo acuerdo con el Frente Renovador y que recaería en el peronista Alvaro Larreguy.

En cambio, Ibero habría perdido terreno para la titularidad del órgano de control.

Las razones no están demasiadas claras. Se transmiten reparos por la mala imagen de imponer alguien con directa pertenencia gubernamental. Válida observación, salvo que es llamativa de quienes no se ruborizaron al nombrar a Fabian Gatti, otro funcionario y también candidato de JSRN, en la conducción de un órgano de control directo del Estado provincial, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Retroceso político y señales borrosas

El retroceso de Ibero se explica en razones políticas y, esencialmente, en las diferencias internas en JSRN. Anoche en el bloque se vinculaba esta situación con la pasividad de la candidata frente a sus legisladores o con la inexistencia de pedidos de parte de la gobernadora Arabela Carreras o del senador Alberto Weretilneck.

Ella, aún su vínculo con Ibero, le habría adelantado que no intervendría en el proceso y el ex gobernador sí estaría actuando, no necesariamente en favor de la médica.

Todo se entendía resuelto y, hasta anoche, nada era así. Faltó diálogo y existieron sobreentendidos para un oficialismo donde nada es sencillo.

Después del mediodía, los legisladores de JSRN se reunirán y plantearán sus preferencias entre Ibero y Santagatti, según la tarea solicitada.

En contrapartida, Santagatti avanzó en su renovación y se reposicionó porque en JSRN valoran que sus acciones no significaron riesgos en sus 10 años en la Defensoría -cinco como Adjunta de Nadina Díaz y cinco como titular- y, además, mantuvo vínculos sólidos con Weretilneck y Carreras.

La Actual Defensora Adriana Santagatti y la posibilidad de otros cinco años en el organismo. Foto: Marcelo Ochoa

El resurgimiento de Santagatti también reedita un cuestionamiento a su conducción, que incluye una demanda «contencioso administrativa laboral» contra la Defensoría de parte de una letrada de Viedma.

Esa presentación en la Cámara Laboral en Viedma, formalizada en agosto del 2021, denuncia un “evidente acoso laboral y mobbing”.

El reposicionamiento y una denuncia del 2021

La abogada PB, representada por Luis Pravato, denunció en la Justicia un “cúmulo de violaciones y discriminaciones” durante la pandemia y que no se le permitió “readecuación de tareas a pesar de ser madre y estar a cargo de dos niñas, de 2 y 8 años”.

Argumentó que no le eran aceptadas por “licencias por razones particulares” y “que cambiaban las disposiciones arbitrariamente y sin preaviso”. Se entendió que existió un “evidente acoso laboral o mobbing”, con cambios varias veces del tipo y modalidad de contrato.

La Defensoría argumentó la puesta en marcha de una nueva organización del órgano en pandemia, con monitoreo de tareas y justificó el cese de la abogada por el bajo resultado de su desempeño por atrasos en expedientes y, además, incumplimiento de conductas preventivas en la pandemia. Se abrió un sumario y, finalmente, se dispuso la finalización del vínculo.

El expediente está en la Cámara Laboral y, recientemente, los jueces Gustavo Guerra Lavayen y Rolando Gaitán desestimaron un pedido de la Defensoría que planteaba que la abogada no había agotado la instancia administrativa.

Este proceso judicial se entromete en el actual debate por el futuro de la Defensoría, entre otros factores políticos e institucionales.