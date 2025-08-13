Hubo más importaciones y se duplicó el tránsito de camiones por la Ruta 7 en Centenario

El crecimiento de las importaciones en el depósito fiscal de Centenario coincidió con un fuerte aumento en la circulación de camiones por la Ruta 7.

Según datos oficiales, el volumen de mercadería que ingresó por ese centro aduanero se incrementó en los últimos meses, impulsando la actividad logística y el tránsito pesado en la zona.

La vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Neuquén (Adineu), Natalia Muguerza, indicó que las importaciones en el depósito fiscal crecieron un 40% y que este fenómeno no generó un impacto negativo directo en la economía neuquina.

Destacó que aumentó el ingreso de maquinaria y tecnología para modernizar plantas productivas y que, en el caso de insumos, cuando el precio en Buenos Aires es más alto, las empresas optan por comprarlos en el exterior para reducir costos.

Sin embargo, reconoció que en Buenos Aires la apertura afectó a la industria local, motivo por el cual Adineu acompaña medidas de protección del empleo y la producción.

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, señaló que hace dos años ingresaban entre 40 y 60 camiones diarios al predio, mientras que actualmente lo hacen más de 120.

El jefe comunal advirtió que este flujo genera un punto crítico en el sector frente a la estación de servicio Puma, donde se proyecta una rotonda para ordenar accesos y egresos.

El aumento de unidades de carga se suma a un escenario vial ya complejo por la urbanización a la vera de la Ruta 7.

Cimolai indicó que el 70% de los accidentes se debe a imprudencia de los conductores, por lo que se analizan medidas como radares, reducción de velocidad y desvío del transporte pesado hacia la Ruta 67, que está en obra para duplicar la calzada y conectar directamente con Centenario.

Muguerza informó además que Adineu firmó un acuerdo de reconocimiento y cooperación con la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), tras un trabajo conjunto de más de un año y medio.

El objetivo es fortalecer la industria, desarrollar cadenas de valor y extender la presencia de la cámara a toda la provincia, con un enfoque en apoyar el crecimiento de las pymes. Acipan se ocupará del comercio y Adineu de la industria.

En paralelo, la representante empresaria recordó que el próximo miércoles 20 de agosto se realizará en Neuquén la jornada Comex Nord Patagónica 2025, que reunirá a especialistas, organismos y empresas para analizar el presente y las oportunidades del comercio exterior en la región.

El evento buscará trazar un mapa de desafíos y ventajas competitivas para el sector industrial y logístico del norte patagónico.