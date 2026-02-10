Ignacio Torres recibió críticas y hay clima áspero: la política se metió tras el derrumbe de un cerro 

El derrumbe del Cerro Hermitte volvió a tensar la relación política en Comodoro Rivadavia, con Provincia y Municipio discutiendo responsabilidades sobre lo ocurrido y lo que puede pasar. En ese escenario, el anuncio de un estudio de ingeniería para definir si algún sector puede estabilizarse terminó empujando un áspero cruce entre dirigentes llevando al penoso tema al terreno de la pelea política. La disputa también se mezcla con obras pendientes y fondos que no se usaron cuando correspondía, según la visión de dirigentes de la oposición al gobierno provincial.

Todo comenzó cuando este fin de semana el gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó que reasignará una partida provincial de $300 millones, no ejecutada desde 2024 por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, para llevar a cabo un estudio de ingeniería destinado a desarrollar un plan de acción para la estabilización del barrio Médanos, ubicado también sobre una de las laderas del cerro derrumbado.

El mandatario encabezó una recorrida en Comodoro Rivadavia, donde se reunió con vecinos de la zona afectada y con representantes de la empresa que llevará a cabo la construcción de 52 viviendas en el sector, a partir de una inversión provincial de más de $6.500 millones. También instó al Concejo Deliberante local a avanzar en el tratamiento de un proyecto de ordenanza que restrinja la edificación en sitios donde se encuentra prohibida.

Tras los anuncios, estalló la polémica. Fue el secretario de Planeamiento e Infraestructura de la municipal de la ciudad del petróleo Fernando Ostoich quien desacreditó al mandatario: “Los “anuncios apresurados sin sustento técnico marcan un contraste directo con la planificación municipal”, dijo. Y explicó que “cualquier comunicación oficial vinculada a infraestructura, prevención o planificación debe acompañarse de un soporte documental verificable: informes, estudios de campo, modelizaciones, evaluaciones de riesgo y cronogramas posibles de ejecutar. Los apresuramientos nos llevan por un camino peligroso”.

Y agregó: “Necesitamos certezas, no especulaciones. Para eso estamos trabajando con criterios técnicos, porque es la única forma de evitar errores que después terminan siendo irreversibles”. Finalmente remarcó que seguirá elevando informes internos y recomendaciones para que toda acción que anuncie el Gobierno se base en evidencia: “Nuestro compromiso es con la seguridad y la planificación. Y para eso, primero hay que estudiar, medir y coordinar. Avanzar sin eso es irresponsable”.

Las críticas de Ostoich, hombre de confianza del intendente justicialista Othar Macharashvilli fueron respondidas con vehemencia por la concejal de Comodoro Lula Ferreira que responde a Torres. Calificó al funcionario de “caradura” y dijo que “tratar de irresponsable al gobernador resulta inaceptable si se mira lo que ocurrió con recursos y decisiones urbanas de los últimos años”. En ese mismo tono, la concejal lo definió sin vueltas: «Es un caradura, integrante de un Ejecutivo que manifiesta a diario su falta de responsabilidad con los vecinos. No puede hablar».

El derrumbe del cerro ocurrió el pasado 18 de enero convirtiéndose en una de las peores situaciones por la que debieron atravesar vecinos de la ciudad. El barrio Sismográfica fue el más afectado ya que el movimiento sísmico partió en dos a las viviendas. Ya les advirtieron que no podrán regresar al lugar. Y por el momento solo se les permite ir a sus viviendas destruidas a buscar las pocas pertenencias que les quedaron por no más de 30 minutos. El peligro de un nuevo derrumbe está latente. Igual que la bronca de la gente.