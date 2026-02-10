Incendios en Chubut: continúan las tareas de bomberos y brigadistas en los diversos focos activos

Chubut sigue combatiendo sus incendios forestales en la provincia. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut y el Parque Nacional Los Alerces, brindaron más detalles en un parte actualizado sobre cómo continúa el operativo de combate contra el fuego.

Diversos focos se mantienen activos en Puerto Patriada y Los Alerces. Personal de bomberos y brigadistas luchan por tierra y aire para frenar las llamas.

Incendio en Los Alerces: el fuego arrasó 16 mil hectáreas

La administración del Parque Nacional Los Alerces compartió un nuevo parte para informar cuál es la situación actual con los incendios. Informaron que el pasado lunes se completó el segundo recambio masivo de personal, con el relevo de 70 brigadistas por la misma cantidad de personas para sostener los esfuerzos de combate.

Hasta el momento, la zona consumida por el fuego superó las 16 mil hectáreas. Durante la jornada del lunes se reactivaron puntos calientes en diversos sectores de la Ruta 71, en zonas remotas donde la caída de árboles de gran porte favorece la propagación por fuera de las líneas de defensa.

En la jornada de hoy se prevé reforzar los trabajos con el personal de recambio y dar continuidad a las tareas de monitoreo y recorridas de las líneas de defensa. El pronóstico puede traer algo de alivio a los brigadistas, ya que para hoy indica probabilidad de lluvias entre la tarde y la madrugada del miércoles.

Villa Lago Rivadavia: el sector con mayor despliegue

El incendio en el sector de Villa Lago Rivadavia (Ex PN Los Alerces – Pto. Café) continúa activo . Para frenar el fuego, colaboran Instituciones Municipales, Provinciales y Nacionales. Se encuentran 199 personas en el operativo, con disponibilidad de 32 camionetas, cuatro autobombas, cuatro aviones hidrantes y anfibios junto a tres helicópteros.

El personal continúa con las tareas de enfriamiento y refuerzo de líneas contrafuegos en siete sectores distintos:

En el sector de la Ponderosa , personal de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana realizaron recorridos y tareas de enfriamiento con equipos de agua.

, personal de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana realizaron recorridos y tareas de enfriamiento con equipos de agua. En el Pinar de Geréz hubo una reactivación, trabajó personal de Base Cholila en el lugar.

hubo una reactivación, trabajó personal de Base Cholila en el lugar. En cercanías del container se encontraron algunos puntos calientes dentro del perímetro. Se trabajó con herramientas manuales.

se encontraron algunos puntos calientes dentro del perímetro. Se trabajó con herramientas manuales. En la veranada de Sánchez Core , trabajó personal de Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales.

, trabajó personal de Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales. Para el sector Villarino , personal de Bases de Esquel y BV Policía de Bs. As fueron helitransportados detrás del morro. Continuaron recorriendo el lugar para detección de puntos calientes.

, personal de Bases de Esquel y BV Policía de Bs. As fueron helitransportados detrás del morro. Continuaron recorriendo el lugar para detección de puntos calientes. En el sector de Goya trabajó parte del personal de Bases de Esquel y Trevelin, reforzando líneas cortafuegos.

trabajó parte del personal de Bases de Esquel y Trevelin, reforzando líneas cortafuegos. En el sector de Cerro Negro, trabajó personal de Bases Corcovado, Río Pico y Trevelin con herramientas manuales.

El incendio comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada. Foto: Alfredo Leiva

Cómo sigue el fuego en Puerto Patriada – El Hoyo

Por otra parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut informó que el incendio en Puerto Patriada – El Hoyo está contenido en un 85%. Aun así, el fuego sigue presente en el Sector «Arroyo El Blanco», que continúa activo en su perímetro.

En el lugar se encuentran trabajando 101 personas. Las tareas se dividieron de la siguiente manera:

Sectores El Coihue y La Burrada: Se realizaron recorridos y se trabajó sobre puntos calientes que se reactivaron ayer. Se construyeron líneas con herramientas manuales y enfriamientos con equipos de agua y cisterna.

Se realizaron recorridos y se trabajó sobre puntos calientes que se reactivaron ayer. Se construyeron líneas con herramientas manuales y enfriamientos con equipos de agua y cisterna. Para la zona de El Retamal , se trabajó sobre un punto caliente que se reactivó y se pudo contener con líneas cortafuegos.

, se trabajó sobre un punto caliente que se reactivó y se pudo contener con líneas cortafuegos. En el sector de Tinelli continuaron los recorridos y refuerzo de trabajos. No se registraron reactivaciones.

Para evitar sorpresas, se continuarán las tareas de recorridos para detección de puntos calientes, refuerzo de líneas cortafuegos y enfriamientos. Mañana se distribuirá el personal en los sectores El Coihue, La Burrada, El Retamal y La Burrada.

Incendio activo en la Desembocadura El Tigre, Lago Cholila

Personal del SNMF fue transportado a la zona del incendio. Realizaron recorridos de líneas cortafuegos y efectuaron refuerzo con herramientas manuales.

En un trabajo cooperativo, los medios aéreos operaron sobre la zona alta del incendio. Todavía no se tienen cifras exactas sobre las zonas afectadas por el fuego. En el lugar participaron Instituciones Municipales, Provinciales y Nacionales, junto a cuatro aviones hidrantes y helicópteros con helibalde para hacer frente a las llamas.