Impuesto a las Ganancias: cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro

El Senado de la Nación, aprobó esta jueves por la madrugada el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos. Luego siguió la votación en particular con modificaciones a la propuesta del oficialismo y con foco en la restitución de la cuarta categoría de Ganancias. Hubo rechazos y acompañamientos de parte de los legisladores de Neuquén y Río Negro.

Después del debate, a las 6:51 se votó el capítulo V, que es el que corresponde a restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, y fue una de las derrotas del oficialismo al ser rechazado con 41 negativos y 31 afirmativos.

Otro revés para el Gobierno e Milei vino en bienes personales. Luego de aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de bienes personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos.

Impuesto a las Ganancias: cómo votaron los senadores de Río Negro

Mónica Silva, senadora del bloque Juntos Somos Río Negro votó en contra. «El trabajo para nosotros no es ganancia. En la comisión se me recalcó que solo el 10% de los trabajadores serán afectados por el impuesto, pero creo que muchos de ellos son trabajadores de la Patagonia, de distintas actividades, muchos de ellos estatales como médicos, enfermeros y docentes», dijo antes de comenzar la votación en particular del Capítulo V.

Remarcó que «el mínimo imponible en la Patagonia igualmente va a afectar el salario. Y repito, el salario no es ganancias».

Claudio Martín Doñate y Silvia García Larraburu, ambos integrantes del bloque Unidad Ciudadana, tampoco acompañaron en la votación en particular.

Impuesto a las Ganancias: cómo votaron los senadores de Neuquén

Entre los 41 votos negativos estuvieron los de los senadores por Neuquén Silvia Sapag y Oscar Parrilli.

Lucila Crexell, que fue cuestionada durante la semana luego que se conociera el pedido formal de parte del Ejecutivo para su designación como embajadora ante la Unesco, acompañó el capítulo de Ganancias.