Incendio en La Anónima: retiran residuos contaminantes y confirman que el tránsito continuará interrumpido

El municipio de Cipolletti continúa supervisando las tareas de tratamiento de residuos contaminantes, saneamiento y remoción de estructuras en el depósito de La Anónima, ubicado sobre calle Toschi, donde la semana pasada se registró un importante incendio.

Mientras avanzan esas tareas, las autoridades analizan la posibilidad de habilitar parcialmente el tránsito liviano. Sin embargo, el corte continuará por el momento debido a los riesgos que aún presenta la estructura afectada por el fuego. «Por el momento, y por razones de seguridad, el tránsito permanecerá interrumpido sobre calle Toschi desde su intersección con Medela hasta el ingreso al estacionamiento del Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel», afirma el comunicado municipal.

«Estamos esperando el informe de un ingeniero civil que le solicitamos para que nos indique si es factible habilitar, hasta que tengamos la necesidad del uso de la calle con las máquinas para la demolición, el tránsito liviano por la calle Tres Arroyos», explicó el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Los trabajos se desarrollan bajo la coordinación del Comité de Guardia, integrado por representantes de la empresa, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y distintas áreas municipales. Foto: Flor Salto.

No obstante, el funcionario aclaró que la prioridad sigue siendo la seguridad. «Necesariamente tenemos que resguardar el tránsito en ese lugar, pero por seguridad de los vecinos. Eso es lo más importante», sostuvo.

Incendio en La Anónima: continuará el tránsito interrumpido en la calle Toschi en Cipolletti

Desde la semana pasada, las distintas partes involucradas realizan reuniones periódicas para monitorear la situación y coordinar las acciones posteriores al incendio.

En ese marco, se efectuó un análisis de riesgo que detectó la presencia de material contaminante generado por los productos que se encontraban almacenados en el depósito y por el agua utilizada durante el operativo para extinguir las llamas.

«Hay un material contaminante adentro, propio de la diversidad de sustancias y elementos que estuvieron involucrados en el incendio, sumado a toda el agua que tiramos para apagar el fuego«, detalló Dijkstra.

Cipolletti – Incendio de galpones de La Anónima – salto

A esa situación se suma el estado de la estructura, que sufrió importantes daños por las altas temperaturas. Según indicó el funcionario, los muros, vigas metálicas y otros elementos que permanecen en pie presentan un elevado nivel de deterioro. «Todo ese material está estresado y comprometido«, aseguró.

Ese escenario llevó al municipio a mantener interrumpido el tránsito sobre calle Toschi entre Medela y el acceso al estacionamiento del Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. De acuerdo con el análisis realizado, existe riesgo de desprendimientos hacia la vía pública. «Cualquier desprendimiento va a volar hasta la mitad de la calle o hasta la vereda de enfrente con seguridad«, advirtió el secretario de Gobierno.

Qué trabajos realizan tras el incendio en el depósito de La Anónima: comienza una nueva etapa de saneamiento

Durante esta semana se reforzarán las tareas de remoción de materiales y limpieza del predio para avanzar hacia la etapa final del operativo. Los trabajos contemplan dos procesos simultáneos: por un lado, la demolición y extracción de la estructura dañada y, por otro, el saneamiento de todos los residuos afectados por el incendio, que posteriormente serán trasladados para su disposición final como material contaminante.

«Vamos a empezar a remover todo el material. Hay dos cosas: por un lado la remoción de estructura y por otro lado el saneamiento de todo lo que está adentro de esa estructura. Todo eso va a disposición final«, explicó Dijkstra.

El municipio también supervisará cada una de las etapas vinculadas al tratamiento de los residuos, los procedimientos de demolición y las medidas de contención que deberán implementarse durante los trabajos.

Persisten focos de calor dentro del depósito y evalúan cuándo reabrir el tránsito

Antes de avanzar con la limpieza definitiva, los equipos técnicos continúan realizando tareas de control dentro del predio para garantizar condiciones seguras de trabajo.

Según explicó Dijkstra, los relevamientos efectuados mediante drones equipados con cámaras térmicas detectaron que todavía existen sectores con temperaturas elevadas y pequeños focos calientes en el interior de la estructura.

«Hicimos vuelos de dron con cámara de calor y todavía hay cierta temperatura en las paredes y hay pequeños focos adentro«, indicó.

Por ese motivo, las tareas de enfriamiento continúan en paralelo al resto de las intervenciones. El objetivo es eliminar cualquier riesgo antes de iniciar la remoción total de los materiales y avanzar con la limpieza final del sector.