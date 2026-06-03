Después del incendio: Bomberos apaga los últimos focos y avanzan las pericias en el deposito de Cipolletti

A más de 24 horas de desatarse el devastador incendio que redujo a cenizas el depósito regional de La Anónima, la situación está bajo control. Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios confirmaron a Diario Río Negro que se encuentran extinguiendo los últimos focos activos y realizando tareas de enfriamiento sobre la calle Tres Arroyos.

Una vez culminadas las tareas en el lugar, Bomberos avanzará con las pericias dentro y fuera de lo que resta de la estructura. Esto será clave para que la Fiscalía determine si cómo se originó el incendio y avanzar con la investigación.

Así quedó el depósito de La Anónima en Cipolletti. Florencia Salto.

Nuevo corte de luz al mediodía en Cipolletti: las zonas afectadas por los trabajos de EdERSA

La magnitud del siniestro dejó secuelas graves en el tendido eléctrico que abastece a la zona sur de la ciudad. Tras el apagón de urgencia realizado el martes para proteger a las dotaciones de bomberos, la distribuidora EdERSA confirmó que sus cuadrillas operativas deben volver a intervenir la red de media tensión durante la jornada de este miércoles 3 de junio.

Los operarios realizarán tareas críticas de reconfiguración del sistema, lo que obligará a un corte programado de energía de 13:00 a 13:30 en los siguientes sectores:

Corredor afectado: calle Tres Arroyos, calle Toschi y calle Estado de Israel.

calle Tres Arroyos, calle Toschi y calle Estado de Israel. Barrios residenciales: cortes parciales en sectores de Barrio Capellán y Barrio Manzanar.

Desde la firma rionegrina solicitaron a los usuarios residenciales y comerciantes del cuadrante tomar las medidas de precaución necesarias, ya que se interrumpirá el bombeo y los sistemas de seguridad durante esa media hora de trabajo técnico.

Foto: Florencia Salto.

Qué pasó en el deposito de La Anónima en Cipolletti: el incendio que conmocionó la ciudad

Para entender la magnitud del escenario que se encontrarán los peritos, hay que repasar las dramáticas horas que se vivieron en la ciudad. El fuego se desató alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes en el gigante galpón de la calle Tres Arroyos, junto a las vías del tren.

El avance de las llamas generó fuertes explosiones que sacudieron a los vecinos y una columna de humo negro que llegó a observarse desde Neuquén y Fernández Oro.

En simultáneo, las altísimas temperaturas provocaron el derrumbe parcial del techo y las paredes del predio, complicando el trabajo de las dotaciones.

La gravedad del siniestro obligó a EdERSA a un corte de luz de emergencia y el Municipio suspendió las clases en los centros culturales y de salud (Anexo del Hospital) ubicados en las inmediaciones por la densidad del humo.

Afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, dejando un saldo que se remite estrictamente a pérdidas materiales totales.