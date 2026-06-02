Destrucción y pérdida total: Rodrigo Buteler advirtió que los trabajos por el voraz incendio en Cipolletti «llevarán varios días»

Durante la madrugada de este martes, un incendio devastador consumió por completo el depósito regional de La Anónima, ubicado sobre la calle Tres Arroyos de Cipolletti. El siniestro, uno de los más impactantes de los últimos años en la región, provocó el colapso de la estructura y obligó a un despliegue de emergencia sin precedentes en el Alto Valle.

El intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, recorrió la zona del desastre junto al jefe de Bomberos y el equipo de Protección Civil municipal para evaluar los daños en el centro logístico.

El mandatario llevó tranquilidad al confirmar que, pese a la violencia de las llamas y las detonaciones, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. «En una situación de semejante magnitud, esa es sin dudas la mejor noticia», remarcó.

UN INCENDIO QUE NOS TOCA MUY DE CERCA

Esta mañana estuvimos recorriendo junto al jefe de Bomberos y el equipo de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti la zona del incendio que destruyó por completo el depósito regional de La Anónima sobre calle Tres Arroyos. El fuego… pic.twitter.com/loadSw59A0 — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 2, 2026

Voraz incendio en Cipolletti: explosiones, derrumbes y peligro latente en el sector

La emergencia comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, según indicó Buteler. En pocos minutos, las llamas tomaron el control del gigantesco galpón y levantaron una densa columna de humo negro que llegó a observarse desde Neuquén y Fernández Oro.

El fuego avanzó con tanta violencia que la tranquilidad de los vecinos se rompió por una sucesión de fuertes explosiones y fogonazos que iluminaron el cielo.

Las altas temperaturas causaron el derrumbe parcial del techo y las paredes del predio. Frente a este panorama crítico, Buteler advirtió a la comunidad que la crisis está lejos de terminar y pidió extrema paciencia a los vecinos por las complicaciones que persistirán en el cuadrante sur de la ciudad.

Las tareas de enfriamiento y remoción de escombros demandarán varias jornadas. Además, las estructuras de hierro y chapa que quedaron en pie están sumamente inestables, por lo que el perímetro continuará vallado.

Un despliegue regional en una jornada especial

La magnitud de la tragedia unió a los cuarteles de la región en un operativo contrarreloj. «Quiero agradecer especialmente a los bomberos, al personal policial, a Protección Civil y a los trabajadores de emergencia. Están realizando una tarea enorme en condiciones muy complejas», enfatizó el jefe comunal, reconociendo el esfuerzo extremo de los Bomberos Voluntarios en su Día.

Con la salida del sol, el panorama en el sector de las vías es desolador. La estructura interna quedó reducida a una masa de hierros retorcidos, cenizas y escombros.

En paralelo, Buteler dijo: «Viendo la magnitud del incendio, queda claro que esa decisión evitó una tragedia mucho mayor y que hoy tengamos que lamentar consecuencias irreparables», afirmó el mandatario local, en referencia a las familias que hasta hace poco tiempo habitaban construcciones inestables a escasos metros de las vías del tren y los galpones destruidos.