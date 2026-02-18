Inicio de clases en escuelas rurales de Río Negro: acto oficial en Mencué y alto presentismo docente

El inicio de clases en las escuelas del período RIE en Mencué tuvo la presencia de la ministra de Educación, Patricia Campos. Gentileza

El inicio de clases de las escuelas del período RIE (receso invernal extendido) se realizó con un acto oficial con la participación de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, en el establecimiento primario del paraje Mencué, en el centro de la provincia.

Mientras la Unter decidió el inicio de clases con un paro de 24 horas y protestas en Ingeniero Jacobacci, a unos 200 kilómetros al norte de esa localidad la ministra presidió el comienzo de ciclo en la Escuela Primaria 244.

“Estamos muy contentos de poder estar junto a la comunidad de Mencué, compartiendo este inicio del período RIE 2026. Fue un acto muy emotivo para comenzar un buen año en esta y en todas las escuelas”, destacó la ministra, según difundió el gobierno esta tarde..

Los datos oficiales del presentismo en las escuelas RIE

Según informaron desde el ministerio a Diario RÍO NEGRO el nivel de presentismo declarado en las escuelas que hoy comenzaban las clases, en el turno mañana, fue variado según la zona, pero en términos generales alto.

En los establecimientos de la jurisdicción de Jacobacci el presentismo fue del 86,77%; en Bariloche del 96,7%; en Los Menucos el 87,56% y en la zona que pertenece a la delegación de El Bolsón un 66%.

Cabe mencionar que las escuelas que pertenecen al Consejo Escolar de Bariloche son solo un puñado que corresponden a parajes rurales y la mayor actividad estaba centrada en la zona de Jacobacci y El Bolsón.

Desde Unter también admitieron que el acatamiento al paro docente no fue elevado en esta primera jornada (está prevista otras 48 horas de paro en el inicio de clases del período normal, el 2 y 3 de marzo) y señalaron que uno de los motivos que desalienta la medida es el descuento anunciado por el Gobierno que activó el botón de asistencia para informar quiénes cumplieron con la jornada laboral.

Unos 2.000 alumnos comenzaron las clases en Río Negro

Este miércoles comenzaron las clases unas 53 escuelas a las que se deben sumar anexos, con una matrícula por encima de los 2.000 alumnos.

Se trata de primarias, hogares, residencias, jardines de infantes, secundarias y escuelas de adultos de los parajes rurales o de zonas alejadas que tienen un período extendido de vacaciones de invierno por las condiciones climáticas adversas, mayoritariamente se trata de establecimientos de la Región Sur y zona Andina.

El acto oficial en Mencué no fue anunciado de manera previa y participaron el Comisionado de Fomento, Carlos Vértiz, y el coordinador del Consejo Escolar de Jacobacci, Juan José Moreno, quienes compartieron con la comunidad educativa un almuerzo y distintas actividades como parte de la propuesta del comienzo de clases.

La directora de la Escuela Primaria 244, Claudia Ferreira, expresó su satisfacción por el regreso a clases y valoró la presencia de las autoridades. “Fue un acto muy emotivo, con hermosas palabras para el inicio, tanto para las familias como para los niños. Es una escuela muy activa y estamos por comenzar un año con nuevas aventuras para los chicos”, señaló.