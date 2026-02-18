Comenzaron las clases en las escuelas rurales de Río Negro: paro de Unter y protesta en Ruta 23

Dirigentes de Unter de toda la provincia se nuclearon en Jacobacci por el paro del inicio del ciclo RIE. Gentileza

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 en las escuelas del período RIE (receso invernal extendido) que son establecimientos rurales y de parajes, especialmente de zona Andina y Región Sur, el gremio docente Unter realiza su primer paro del año con una protesta en Jacobacci.

La dirigencia de Unter, con representantes de la mayoría de las seccionales, se congregó en la localidad cabecera de la Región Sur, donde hubo manifestación en las calles de la ciudad y protesta en la Ruta 23 donde se entregaron panfletos informativos de la medida de fuerza y los reclamos del sector.

El ministerio de Educación no informó respecto de un acto oficial de inicio de clases de las escuelas del período RIE, pero sí ratificó el descuento del día de paro para lo cual activó el botón de asistencia para que los trabajadores de la educación informen su actividad laboral del día.

El paro de Unter no solo impacta en las aulas de las escuelas que hoy comienzan las clases, sino también en la labor de todos los establecimientos educativos porque los docentes asisten desde comienzos de mes y realizan tareas de organización y planificación.

Salarios y cargos, los reclamos de Unter

El sindicato reclama por un aumento salarial, luego de rechazar la última propuesta del Gobierno, que consistía en una suma fija de 250.000 pesos en dos veces como compensación del 2025 y un aumento por una fórmula combinada de IPC de Viedma y Nacional.

El gobierno provincial definió no otorgar la suma fija ni el aumento a los docentes ante el rechazo del sindicato, mientras que sí lo abonará a la administración pública y policías.

Unter también suma el reclamo por el cierre de cargos en el Nivel Inicial, una problemática que se evidenció la semana anterior como consecuencia de la caída de la matrícula escolar. En total se dieron de baja 55 cargos.