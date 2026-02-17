En Río Negro, se inician las clases en las escuelas andinas y Línea Sur, con paro y Educación ratificó el descuento

Este miércoles 18 comienzan las clases en las escuelas de la zona Andina y Línea Sur de Río Negro. Foto: Alfredo Leiva.

Río Negro pondrá en marcha este miércoles parte de su ciclo escolar, puntualmente de las escuelas de la zona Andina y región Sur, enmarcadas en el Receso Invernal Extendido (RIE).

Este inicio -habitualmente- oculto toma visibilidad este año porque Unter prevé la apertura de su plan de lucha, con un paro de actividades.

El nivel de adhesión determinará el impacto en las actividades de las 53 escuelas que este miércoles comienzan con las clases, pero, además, los docentes concurren a las escuelas desde el 4 de febrero.

Educación informó de la obligatoriedad de informar su asistencia para que “no afecte su liquidación salarial”, recordando que “el presente se registra a través del apartado Trámites y Consultas, en la web del ministerio”.

La Unter resolvió, además, un paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo, es decir, las dos primeras jornadas del ciclo escolar de las restantes escuelas de Río Negro, en todos sus niveles.

No hay confirmación de acto oficial, pero se conoce que la ministra Patricia Campos se encuentra en la zona Andina y se prevé la asistencia a algún establecimiento para la apertura del ciclo escolar rionegrino.

Escuelas RIE 53 Establecimientos corresponden al regimen de Receso Invernal Extendido, especialmente de la zona Andina y Línea Sur.

Simultáneamente, la Unter realizará una concentración y movilización en Jacobacci, a partir de las 10, con posterior “volanteada en la ruta 23” y una marcha del Consejo Escolar.

Esa actividad estará encabezada por la secretaria general Laura Ortiz, que el jueves viajará a Buenos Aires al Congreso de la CTERA con los mandatos de un “no inicio nacional unificado” y que esa entidad “realice un aporte al fondo de huelga”, como también, el respaldo al «paro nacional” cuando se debate la reforma laboral en Diputados.

Por su parte, Educación ratificó inicialmente que no habrá aplicación de los aumentos planteados, recordando que en paritaria se planteó -según el acta- que “la liquidación de haberes de la propuesta ofrecida queda supeditada a la aprobación o declaración de insuficiente por parte del Congreso de la Unter”.

El ofrecimiento consistió en una “recomposición” de 250.000 pesos, previendo un pago de 150.000 pesos para este viernes 20 de febrero y la otra mitad para marzo, y dos actualizaciones bimestrales por el promedio de los índices de inflación de Nación y de Viedma. La primera en los haberes de febrero, que será del 5,2%, y la segunda en las remuneraciones de abril.

Simultáneamente, la cartera educativa informó de la habilitación del “botón de asistencia”, entre las 0 y las 23,59 del miércoles, ratificando que aplicará descuentos en aquellos casos de inasistencias y, además, se precisó que esa comunicación tiene valor de declaración jurada; a partir de la detección de cargas falseadas, se iniciaron instancias de sumariales.