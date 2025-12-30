Inocencia Fiscal en Río Negro: sin definiciones formales, la Provincia se encamina a respaldar la ley

Río Negro no confirmó aún la adhesión provincial a la ley nacional de “Inocencia Fiscal”, pero en el gobierno provincial se entiende que el gobernador Alberto Weretilneck adoptará finalmente ese acompañamiento. Los detalles.

Río Negro analiza adherir a la ley de Inocencia Fiscal

La especulación en torno a la ley nacional de “Inocencia Fiscal” se entiende porque en septiembre del 2024 la Provincia se alineó con el lanzado “régimen de regularización de activos” por parte de la administración nacional.

Hasta este martes, la gestión rionegrina no había recibido pedido puntual de la Nación, pero sí ya se anticipaba que existiría su adhesión, pero el proyecto provincial no está en elaboración ni menos si evalúa si habrá un llamado a sesión extraordinaria o, por el contrario, se espera directamente en marzo cuando la Legislatura ingrese en su período ordinario.

La recién aprobada ley de Inocencia Fiscal procura incentivar el uso de dólares no declarados o llamados “dólares del colchón”, a partir de que posibilita que los contribuyentes movilicen esos valores que no están declarados y no tengan cuestionamientos de la ARCA (la ex AFIP).

Por su parte, la anterior norma de Regularización preveía que residentes fiscales pudieran declarar bienes y tenencias no registradas, previéndose excepcionalmente el pago de un “impuesto especial” en el caso de que el importe exceda los 100.000 dólares, y ese tributo es coparticipable.

En esa oportunidad, la norma invitaba también —como la ley de Inocencia Fiscal— a la adhesión, y el gobierno de Río Negro explicó su acompañamiento en su “compromiso con la previsibilidad y la seguridad jurídica, buscando alinear” a la Provincia “con las normativas nacionales y ofrecer un marco legal que beneficie a los contribuyentes interesados en regularizar su situación fiscal”.

Por eso, la norma provincial extendió los beneficios impositivos a la eximición de Ingresos Brutos en “relación con los fondos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales no prescriptos al 31 de diciembre de 2023” y “aquellos que no se encontraban inscriptos en dicho impuesto al momento de acogerse al régimen, podrán regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios”.

Esa legislación planteó además la “liberación” por parte del Estado rionegrino “de toda acción civil por delitos de la ley penal tributaria y demás sanciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones o a causa del origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren y regularicen”. Quedaron también “exentos de las multas y demás sanciones que pudieren corresponder en virtud de las disposiciones del Código Fiscal Provincial con respecto a los bienes exteriorizados”.