Ley de Inocencia Fiscal en Neuquén: Rolando Figueroa confirmó que habrá adhesión, pero evalúa los plazos

La provincia de Neuquén se encamina a adherir a la nueva ley de Inocencia Fiscal aprobada recientemente por el Congreso de la Nación con el objetivo de que las personas puedan sacar los «dólares del colchón» sin obligación de declarar su procedencia. La norma nacional requiere el alineamiento de las 24 jurisdicciones para terminar de «proteger» a los ciudadanos que opten por este blanqueo.

Según pudo saber este martes Diario RÍO NEGRO, el gobernador Rolando Figueroa tiene intenciones de adherir a la reciente ley, aunque todavía no está definido cuándo lo hará. En caso de requerirse una ley de la Legislatura, se debería esperar hasta que se retome el período ordinario en marzo o bien convocar a una sesión extraordinaria en el verano.

Figueroa y otros gobernadores ya habían dado señales a favor de esta iniciativa a mitad de año, cuando firmaron un acuerdo clave con Nación para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, una de las herramientas que buscan «liberar los dólares del colchón».

En ese encuentro que se realizó en junio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había informado que las provincias de Neuquén y Río Negro (junto a Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis y San Juan) se sumaban al «convenio de intercambio de información fiscal en el marco del Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos».

Según había dicho el funcionario, con ese acuerdo garantizaban la puesta en marcha del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.

«Además, las provincias firmantes no incorporarán regímenes de información adicionales», se había destacado.

Ley de Inocencia Fiscal: el voto de La Neuquinidad

La ley de Inocencia Fiscal tuvo apoyo de los tres senadores de Neuquén en la sesión que se realizó la semana pasada. A los votos de Pablo Cervi y Nadia Márquez de La Libertad Avanza se sumó el de la representante de La Neuquinidad, Julieta Corroza.

Otra señal de que el gobierno provincial apoyará la medida.

Como publicó Diario RÍO NEGRO, dado que las provincias son soberanas para la definición de sus impuestos, la norma invita a que se «adhieran», pero no impone una obligación. El artículo 44° invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «a adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, regímenes simplificados de fiscalización, en línea con las disposiciones establecidas».

Esto evitaría que el dinero que los ahorristas que vuelquen a la actividad ese dinero sin declarar no quede expuesto al cobro de tributos provinciales como Ingresos Brutos.