Ley de Inocencia Fiscal: las claves para depositar dólares «del colchón» y la condición del nuevo régimen de Ganancias 

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que el Banco Nación tiene instrucción de cumplir estrictamente con la ley de Inocencia Fiscal. (Foto: Clarín Fotografía)

Con la aprobación en el Congreso de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno puso en marcha su plan más ambicioso para movilizar los ahorros en dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema. La premisa oficial, transmitida por el ministro de Economía Luis Caputo, es que los ciudadanos puedan «depositar dólares en el banco sin que les pidan cosas de más». El objetivo excede lo recaudatorio: buscan dinamizar la economía real para permitir que esos fondos se vuelquen a la compra de autos, inmuebles o equipamiento productivo.

El análisis de la letra chica fue realizado por el periodista económico Pablo Wende en su columna de Río Negro Radio. Allí advirtió que esta «libertad» para depositar tiene una condición sine qua non: para utilizar el dinero y gozar de los beneficios, el contribuyente debe ingresar obligatoriamente al Régimen Simplificado de Ganancias.

Ley de Inocencia Fiscal: el «blindaje» y el fin de la declaración jurada

«Si vos ingresás a este esquema, te blinda. La AFIP no te puede preguntar de dónde sacaste la plata ni tenés que justificar el incremento patrimonial, que es el drama histórico con el fisco», explicó el especialista sobre la ventaja central del nuevo sistema.

El cambio de paradigma es total. En este nuevo régimen, el contribuyente ya no presenta su declaración jurada anual, un trámite que solía ser engorroso y requería asistencia contable permanente.

A partir de ahora, pasa a ser la propia AFIP quien calcula y determina el impuesto a pagar anualmente basándose en los datos que ya posee en sus sistemas. Esto libera al usuario de la gestión administrativa a cambio de este «perdón» fiscal permanente.

«Funciona como un blanqueo para atrás, quedás blindado ante cualquier reclamo por el origen de esos fondos», remarcó Wende, destacando que, a diferencia de otras medidas, esta no tiene fecha de vencimiento.

Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

Para garantizar que la operatoria fluya, el ministro Luis Caputo aportó un dato de servicio fundamental para los clientes bancarios: el Banco Nación ya instruyó a sus sucursales para aceptar estos depósitos sin trabas ni preguntas.

«Si un banco privado no los quiere aceptar o pone peros, el Nación avisó que ellos los toman porque tienen la orden política de que esto sea así», agregó el columnista.

Esto apunta a resolver la realidad de una economía con una informalidad gigante, donde un emprendedor que vende muebles o viandas desde su casa maneja efectivo que nunca pasó por el radar del fisco, pero que no proviene de un ilícito grave.

Ley de Inocencia Fiscal: los topes, quiénes pueden entrar

Aunque la ley busca ser masiva, existen filtros estrictos para evitar el ingreso de dinero sucio proveniente del narcotráfico o el crimen organizado. La medida está diseñada específicamente para la clase media, la clase alta y las PyMEs.

Los límites establecidos para acceder al régimen son:

Ingresos anuales: hasta 1.000 millones de pesos (aproximadamente USD 650.000).

Patrimonio: hasta 10.000 millones de pesos (cerca de USD 7 millones).

Quienes superen estos montos no podrán ampararse en la Inocencia Fiscal y seguirán bajo el régimen general de fiscalización de la AFIP.

Dólar e inflación: lo que viene en 2026

En el cierre de su análisis, Wende trazó un panorama para el corto y mediano plazo. Estimó que la inflación de diciembre de 2025 cerrará a la baja, ubicándose en torno al 2% o 2,1%, con un acumulado anual del 30%.

Para finales de 2026, proyectó un dólar oficial cercano a los $1.800, advirtiendo que el Gobierno no permitirá que el tipo de cambio se atrase respecto a los precios para no perder competitividad por el flamante esquema de bandas cambiarias.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio