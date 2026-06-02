Crecen las especulaciones dentro del Gobierno por el pliego de la jueza Michelli: nueva interna entre Bullrich y los Milei

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con la conducción política del oficialismo y reactivó una discusión que generó incomodidad en la Casa Rosada. Su decisión de no acompañar una medida impulsada por el Poder Ejecutivo dejó expuestas las diferencias dentro del espacio.

La senadora comunicó a través de sus redes que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente al pedido del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de designación de la abogada María Verónica Michelli para anular su postulación para el cargo de jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Nuevas tensiones en La Libertad Avanza por el pliego de María Verónica Michelli

La postura ya había sido anticipada semanas atrás y terminó de confirmarse con el mensaje difundido este lunes. En su publicación, Bullrich aclaró que reconoce la facultad presidencial para impulsar o retirar pliegos judiciales, pero defendió su decisión personal.

“Los valores republicanos también son parte del cambio. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, expresó.

Según publicó Infobae, dentro del oficialismo la declaración fue interpretada como una nueva muestra de autonomía política. Hasta ahora, uno de los antecedentes más recientes había sido su reclamo público para que Manuel Adorni presentara su declaración jurada.

Cerca del Presidente consideran que Bullrich busca preservar el respaldo de un sector de votantes que prioriza cuestiones institucionales y judiciales. Sin embargo, también admiten que estas diferencias generan incomodidad porque exponen desacuerdos sobre decisiones impulsadas por la Casa Rosada.

Además, en el entorno presidencial observan que los cuestionamientos suelen producirse en momentos políticamente sensibles. Respecto al caso, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó abrir una investigación para determinar si el pedido de retirar el pliego de Michelli estuvo vinculado a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. La denuncia fue presentada el 29 de mayo de 2026 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Detrás del episodio también aparece una puja que excede a la senadora. La controversia volvió a poner en escena las diferencias entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el sector alineado con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Ese grupo conserva influencia sobre el área de Justicia y participa en el seguimiento de cientos de vacantes judiciales que atraviesan distintas instancias institucionales. Allí se concentran decisiones vinculadas a concursos, pliegos y nombramientos.

Desde sectores cercanos a Caputo cuestionan el manejo político del caso Michelli. Sostienen que una cuestión administrativa terminó convirtiéndose en un conflicto interno que expuso al Presidente y a Karina Milei.

Del otro lado rechazan esas críticas y aseguran que no habrá cambios en la estrategia oficial. Según afirman, la intención del Gobierno sigue siendo retirar el pliego de la candidata pese a la posición adoptada por Bullrich.

Mientras tanto, en el Senado crecen las especulaciones sobre una posible sesión para tratar distintos pliegos judiciales. Legisladores de sectores dialoguistas sostienen que Michelli mantiene apoyos transversales entre bloques peronistas, radicales y representantes provinciales.