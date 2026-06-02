Luis Caputo asegura que «lo peor ya pasó» y opinó sobre la candidatura de Axel Kicillof: «Nunca va a ser presidente»

Luis Caputo asegura que "lo peor ya pasó" y opinó sobre la candidatura de Axel Kicillof

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró su postura en cuanto a los resultados de la gestión del Gobierno de Javier Milei y enfatizó que va por buen curso ya que asegura que «lo peor ya pasó». A su vez opinó sobre las elecciones 2027 y sostuvo Axel Kicillof «no va a ser presidente».

Caputo sobre el rumbo de la economía y la candidatura de Kicillof

Caputo en su última declaración, enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario, las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre US$17.000 y US$24.000 millones.

«Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo», señaló el ministro y agregó: «El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos».

Caputo aclaró que los datos indican que «lo peor ya pasó» y manifestó: «La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba». «Se logró desactivar la bomba sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito. Son heridas que hoy todavía están sanando», agregó.

El ministro señaló que el modelo se basa en «inversión, competencia y exportaciones, sustentado por un orden macroeconómico». A su vez resaltó que «stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo».

El ministro afirmó que durante la gestión de Milei se logró derribar «dos mitos importantes: uno que es mejor tener una economía cerrada y el de la restricción externa«. Tras esto, dijo que las proyecciones en compra de dólares se encuentran en los US$17.00 y U$S 24.000 millones.

Caputo admitió que la energía contribuyó a este resultado y destacó que para el 2030 el saldo comercial de la balanza energética será de US$60.000 millones: «Es una proyección subestimada», aclaró.

Como parte de su discurso, el funcionario también se refirió a las elecciones presidenciales que se aproximan y tras proyectar un buen panorama para una reelección de Javier Milei, Caputo enfatizó: «Pase lo que pase, el kirchnerismo no es opción porque la gente sabe que es el infierno».

También opinó sobre la candidatura del gobernadores bonaerense Axel Kicillof y remató: «Nunca va a ser presidente de la Argentina pase lo que pase».