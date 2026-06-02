Desregulación del mercado inmobiliario: fin de la matrícula, honorarios libres y otros cambios que impulsa el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación del mercado inmobiliario. Se planifica el envió de un proyecto en junio para modificar el corretaje en Argentina. Es impulsado por el área que lidera el ministro Federico Sturzenegger.

El borrador del proyecto oficialista habla de eliminar la obligatoriedad de la matrícula y además liberaliza honorarios, entre otros puntos.

Desregulación del mercado inmobiliario: los principales cambios

Según enumeró La Nación, estos serán las modificaciones que se introducen en el proyecto:

Fin de la matrícula obligatoria: la iniciativa busca que no se requiere estar inscripto en ningún registro ni colegio profesional para operar como intermediario inmobiliario.

Sin la obligatoriedad del título universitario: para acceso o permanencia en la actividad

Se le quita el poder sancionatorio a los Colegios profesionales: se resolverá exclusivamente en la Justicia.

Quita restricciones geográficas: se podrá operar en otras provincias sin la necesidad de reinscribirse.



Honorarios libres: quita aranceles mínimos y honorarios fijos.



Derogación en cascada: el medio de Buenos Aires señala que deroga todo el andamiaje normativo previo que imponga matrícula, título, sanciones extrajudiciales, restricciones geográficas o precios regulados.



Federico Stuzenegger sobre la desregulación del mercado inmobiliario

Durante el evento Real estate 2026, organizado por Reporte Inmobiliario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger dijo que “el problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”.

Además, sostuvo que «que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”. En ese sentido, cuestionó la imposición de honorarios mínimos.

Para Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint, «la desregulación de la intermediación inmobiliaria en Argentina no es una reforma más: es un cambio de paradigma”.

Y agregó: «Es el paso necesario para devolverle al sector su verdadera naturaleza: la de un servicio comercial, competitivo, abierto a la innovación, y no la de una pseudo-profesión científica, cerrada y administrada por estructuras corporativas obligatorias, con origen en un gremio (FAEMCI)”, analizó Casotti, citado por La Nación.

Para Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) la iniciativa que promueve el Gobierno nacional será favorable. “El sistema actual limita la competencia porque impide que personas con formación comercial puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado”, indicó en declaraciones citadas por Ámbito.

Desregulación del mercado inmobliario: Sturzenegger sobre la ley de Alquileres

El funcionario también se refirió a la eliminación de la Ley de Alquileres, medida que tomó el Gobierno a través del DNU 70/2023. «Eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, dijo.

Mencionó que tras esa decisión la oferta de propiedades en alquiler aumentó un 300%. “El nuevo esquema habilitó contratos más flexibles, plazos más cortos y acuerdos adaptados a cada caso, incluyendo alquileres temporarios o cláusulas vinculadas a la venta del inmueble”, aseguró Stuzenegger.

Con información de La Nación y Ámbito