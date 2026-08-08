Diputados: el Gobierno busca avanzar con las reformas del Banco Central e Inocencia Fiscal

El oficialismo buscará debatir las reformas del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal.

La Cámara de Diputados comenzó a debatir los proyectos impulsados por el Gobierno para modificar el régimen de Inocencia Fiscal y reformar la Carta Orgánica del Banco Central, dos de las principales iniciativas económicas que La Libertad Avanza pretende convertir en ley durante agosto.

El oficialismo apunta a obtener dictamen la próxima semana y llevar ambos proyectos al recinto antes de fin de mes. El 26 de agosto aparece como la fecha con mayores posibilidades para la sesión, aunque algunos sectores todavía mantienen el 19 como alternativa.

El tratamiento comenzó en distintos plenarios de comisiones. La reforma de Inocencia Fiscal fue analizada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, mientras que la iniciativa sobre el Banco Central pasó por Presupuesto y Hacienda y Finanzas.

Qué propone la reforma de Inocencia Fiscal

El proyecto busca modificar el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que, según el Gobierno, no alcanzó los resultados esperados.

Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que actualmente rigen para acceder al régimen. De aprobarse la iniciativa, dejarían de aplicarse los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

El Poder Ejecutivo sostiene que la modificación permitirá ampliar el universo de contribuyentes que pueden utilizar el mecanismo simplificado.

Durante el debate, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini, defendió la ampliación al señalar que el nivel de adhesión al régimen vigente demuestra que existe una demanda para extenderlo.

Desde Unión por la Patria, en cambio, Victoria Tolosa Paz reclamó que los funcionarios de los tres poderes del Estado sean excluidos del beneficio.

Bausili defendió la reforma del Banco Central

En el otro plenario, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, defendieron el proyecto oficial.

Bausili sostuvo que la reforma no se limita a establecer la independencia del organismo o prohibir el financiamiento del Tesoro, sino que también busca garantizar que el Banco Central sea conducido por funcionarios con un objetivo definido y protegidos de las presiones políticas.

El proyecto apunta a restringir el financiamiento del Estado por parte del BCRA, redefinir sus objetivos institucionales, limitar el gasto público y avanzar en la desregulación del mercado de capitales.

Uno de los puntos que todavía genera discusión es el mecanismo para remover al presidente y al directorio de la autoridad monetaria. La propuesta oficial establece que la destitución requiera dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, aunque durante el debate aparecieron planteos para reemplazar esa exigencia por una mayoría absoluta.

Desde la UCR, el diputado mendocino Lisandro Nieri anticipó el respaldo de su bloque y recordó que había presentado en 2022 un proyecto con objetivos similares.

El oficialismo negocia con los bloques dialoguistas

La estrategia parlamentaria comenzó a definirse en una reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei y continuó con un encuentro entre diputados oficialistas y representantes de bloques dialoguistas.

La reunión se realizó en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados y contó con la presencia de Bausili, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y Ballestrini.

También participaron legisladores de la UCR, PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, MID, La Neuquinidad y Elijo Catamarca, además de representantes de La Libertad Avanza.

El oficialismo busca así reunir los respaldos necesarios para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de las dos reformas económicas antes de que termine agosto. Mientras tanto, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, continúa sin una fecha definida para su tratamiento en Diputados.