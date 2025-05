Invap consolida su papel nuclear en el exterior con un contrato en Brasil

Con el acuerdo sellado con Brasil para desarrollar la ingeniería de una planta de fabricación de radioisótopos asociada a un reactor que construye en ese país, Invap, la empresa rionegrina, se consolida en el sector nuclear y busca potenciar su desarrollo en la materia en el país y en el exterior donde se multiplican los desafíos.

Ayer Invap dio a conocer el nuevo acuerdo con la comisión brasileña de energía atómica, que se firmó hace dos semanas, después de meses de negociaciones.

Sin dudas el área nuclear es una de las que generan mayores desafíos a los científicos de la compañía que tienen amplia experiencia en la materia y con este convenio suman un nuevo proyecto de exportación de materia gris a cambio de dólares.

Según el último ejercicio, que cerró el 31 de marzo, las ventas estuvieron concentradas en las áreas Nuclear y Espacial, seguidas por Gobierno y Sistemas de Integración Tecnológica (SIT). La distribución del volumen total de ventas estuvo repartido en un 48% destinado al mercado local y un 52% a la exportación.

Perspectivas para el 2025

Según el informe presentado en la Bolsa, entre las perspectivas y oportunidades más relevantes de Invap, la gerencia de negocios nucleares continúa con el impulso de “actividades de prospección de negocios e iniciativas de nuevos proyectos en Argentina y en otros países” y en paralelo desarrolla nuevas tecnologías.

Mencionan que continúan las conversaciones con autoridades de energía atómica de Egipto, Japón y Gales (Reino Unido) para participar de distintos proyectos con reactores experimentales y productores de radioisótopos.

En Sudáfrica y Arabia Saudita hay otros dos puntos de interés para la construcción de reactores multipropósito, en el caso de la primera mediante la participación de una licitación internacional; mientras que en Filipinas se presentó la empresa para proveer asesoramiento y consultoría en la implementación de los planes nucleoeléctricos de ese país. Se prevé este mes una visita de una delegación gubernamental y representantes de la industria a la Argentina.

Invap tiene también un fuerte desarrollo en medicina nuclear y radioterapia que espera seguir expandiendo tanto en el país como en el exterior, según las perspectivas para este año.

Al mismo tiempo “continúa con la promoción y comercialización de los equipos y sistemas médicos”, desarrollos en telemedicina y farmacias inteligentes, con el desarrollo de “sistemas automatizados de gestión de medicamentos en farmacias y hospitales que permitan reducir errores y agilizar los procesos de almacenamiento, dispensación y control de inventarios”.

Los desarrollos actuales

En la actualidad entre los proyectos nucleares, la compañía mantiene las tareas vinculadas al Reactor RA-10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con un avance en las tareas de instalación y montajes en los distintos sectores y componentes de este reactor multipropósito.

En el exterior siguen en pie desarrollos de reactores nucleares en Arabia Saudita, Países Bajos y Australia, todos con distintos niveles de tareas, algunos con etapas de entrenamiento de operadores, construcciones edilicias, instalaciones y ensayos.

En Estados Unidos, la empresa rionegrina realiza desde abril de 2024 estudios de factibilidad del nuevo reactor de investigación y ensayos de la Universidad de Carolina del Norte. Se trata de una “contribución en el rol de asesor técnico experto para la evaluación de requerimientos nucleares, de seguridad nuclear, y otros aspectos vinculados a la tecnología de reactores nucleares”.

Además en diciembre pasado se firmó un contrato con la compañía norteamericana Shine Technologies para “elaborar un diseño preconceptual de un reactor para producción de radioisótopos para medicina nuclear”.

En Uganda, Invap tiene una misión ya que en agosto del año pasado firmó el contrato con el gobierno de ese país “para proveer un estudio de factibilidad para el diseño y la construcción del Centre for Nuclear Science and Technology en dicho país. El primer hito del contrato ha sido completado satisfactoriamente”, destacó la empresa.

Al servicio de la salud

Bajo el área de Sistemas de Integración Tecnológica, Invap tiene los desarrollos de centros médicos y actualmente se trabaja en el Centro Argentino de Protonterapia en la ciudad de Buenos Aires, que espera concluir con la obra civil en el segundo trimestre 2025 y luego restara la instalación del equipo de protonterapia Proteus Plus.

Una presencia que se expande también en el espacio

En el área espacial continúan los proyectos de Invap con la Conae por el satélite Sabia-Mar, Arsat 1 y 2, y el Arsat SG1, que es un satélite de comunicaciones que espera la recepción de componentes del exterior. Además se mantienen los planes de los Saocom, mientras que se registran proyectos en Turquía y Brasil, con la provisión de componentes.

La empresa tiene el objetivo de “ampliar el mercado de exportación” tanto en satélites de órbita baja, comunicaciones geoestacionarios y componentes de satélites, además de impulsar un proyecto de un satélite meteorológico regional para Sudamérica.

Los Arsat 1 y 2 son satélites de comunicaciones que, administrados por la empresa nacional del mismo nombre, tiene todos sus servicios contratados. Requieren de Invap algún servicio de posventa, mientras se espera por el futuro de la actividad en nuestro país.

Otra arista que Invap quiere potenciar es el sistema de helicópteros no tripulados donde “continúan las acciones de desarrollo de negocio con potenciales clientes del sector agrícola, defensa y seguridad del sistema RUAS (helicóptero no tripulado), como también iniciativas en el segmento de vehículos aéreos no tripulados de ala fija”.

También se mantienen las relaciones comerciales con distintos países, mayormente en Sudamérica, Asia y el norte de África en busca de “oportunidades en el área” debido a un “crecimiento de la demanda, por la necesidad de incrementar capacidades para protección de recursos naturales, fronteras, marítima, aeronavegación y meteorología, entre otros”, según detalló la compañía en el informe a la Bolsa.