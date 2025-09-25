Sin sorpresas, la Uocra va a las urnas este jueves en Neuquén: qué se elige y quiénes se postulan

El gremio de la construcción Uocra, uno de los de mayor peso en Vaca Muerta, convocó a elecciones este jueves en sus seccionales de todo el país. Una de ellas es Neuquén, donde se renovará la conducción local sin grandes sorpresas. Esto se debe a que una sola lista se inscribió para participar de la disputa electoral.

El actual secretario general del gremio en la provincia, Víctor Cárcar, confirmó a Diario RÍO NEGRO que reelegirá su cargo en una nómina que también comprende a Juan Carlos Levi como secretario adjunto y a Rubén Ojeda en el rol de secretario de organización y asuntos generales.

Unas elecciones con «perfil bajo» en la Uocra Neuquén

«Logramos confeccionar una sola lista y por eso mantuvimos un perfil bajo en la previa«, detalló el dirigente al ser consultado por el camino a las elecciones, donde no hubo fuertes pronunciamientos públicos ni grandes actos sindicales.

Más de 5.300 afiliados están habilitados para sufragar. Las urnas fueron dispuestas en las distintas sedes de la Uocra en la provincia. Estas son Neuquén capital, Añelo, Rincón de los Sauces y San Martín de los Andes.

También habrá espacios para votar en dos obras del sector hidrocarburífero, ubicadas en Rincón de Aranda y La Angostura Sur.

La lista, junto a los tres primeros nombres, abarca además a Alberto Ruiz, Cesar Godoy, Juan Acsama y Natalio Benavidez, todos como integrantes de la comisión directiva del gremio en la provincia.

De acuerdo a Cárcar, la votación comprende a todas las seccionales del país, menos aquellas que están intervenidas.

En la región, también pasarán por las urnas las sedes de Viedma y Bariloche. No habrá comicios, en cambio, en la seccional de Roca, intervenida por disposición de la conducción nacional del sindicato.

Cárcar aseguró que, sin más listas en pugna, esperan una jornada electoral «sin complicaciones». Quienes deseen votar, tendrán la posibilidad de hacerlo desde las 8 a las 18, en las citadas localidades.

El empleo de la construcción en Neuquén y el rol de Vaca Muerta: qué dijo la Uocra

El secretario y candidato también analizó el presente del sector en Neuquén, marcado por el impulso de la consutrcción privada y, en particular, la concreción de grandes obras de infraestructura en Vaca Muerta.

Al respecto, advirtió por una suerte de «ralentización» de los proyectos, sobre todo en los últimos dos años. Según dijo, esto provocó la pérdida de cerca de 1.500 empleos en la provincia.

De todas formas, consideró que la actividad podría retomar su sendero ascendente el año que viene. En particular, por algunas inversiones de consideración vinculadas a la industria de los no convencionales que podrían iniciar entre febrero y marzo.

Una de ellas es Los Toldos, el bloque donde Tecpetrol espera apuntalar su producción de petróleo no convencional. «Ahí podría llegar a haber unos 2.000 trabajadores», dijo.