Javier Milei apuesta a la gestión tras la derrota en Buenos Aires: este jueves recibió al CEO de Ericsson

Luego del golpe electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei recibió este jueves en la Casa Rosada al CEO Global de Ericsson, Börje Ekholm. El mandatario cumplió cuatro días seguidos con reuniones políticas, económicas y empresariales.

Este jueves, Milei aprovechó para entrevistarse con Ekholm y su equipo conformado por Yossi Cohen, Ceo Región Américas de Ericsson; Rodrigo Dienstmann, Presidente de Ericsson Región Sur Américas y Carolina Barrionuevo, Gerente país de Ericsson Argentina.

Si bien aún no trascendieron los detalles del intercambio, no sorprende la reunión que tuvo lugar meses después de que la administración libertaria asegurara que no permitiría los monopolios a raíz de la compra de Telefónica por parte de Telecom Argentina.

Luego de la reunión en Casa Rosada, posaron junto a una motosierra. Foto: Oficina del Presidente.

Antes de la elección por la composición de la Legislatura bonaerense, en la que Fuerza Patria aventajó a La Libertad Avanza por 13 puntos y medio, el libertario repartía sus jornadas laborales entre la Quinta de Olivos y Balcarce 50.

Javier Milei mostró actividad en Balcarce 50 tras el golpe electoral en Buenos Aires

Sin embargo, luego del golpe en las urnas, el jefe de Estado resolvió involucrarse de lleno en las decisiones políticas, algo que hasta entonces había relegado en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Presidente lleva cuatro días consecutivos de trabajo en Balcarce 50. Foto: archivo.

En lo que va de la semana, el libertario encabezó tres reuniones de Gabinete, dos el mismo lunes, un encuentro de mesa política, la conformación de la mesa federal que apuntará a recuperar el diálogo con los gobernadores afines y junto al ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, junto a las autoridades de la institución.

Agencia de Noticias Argentinas