Manuel Adorni reconoció errores y habló de los vetos de Javier Milei: «El rumbo no se va a modificar»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció hoy que se cometieron equivocaciones desde el Gobierno nacional al referirse a los resultados que dejó los recientes comicios “Cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral”, dijo el legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires. Además, habló de los vetos que oficializó Javier Milei e insistió que no se va a «modificar el rumbo».

«No explicar el porqué», uno de los errores que señaló Manuel Adorni

«Efectivamente hubo errores, hay cosas para corregir, pero creo que uno de los mayores errores que cometimos fue ese, el no explicar el porqué, dijo Adorni al ser consultado sobre los resultados que dejó la elección del último domingo.

Al respecto, agregó: “Le tenemos que explicar por qué hacemos lo que hacemos, le tenemos que explicar por qué el tener un doscientos once por ciento de inflación anual está mal y por qué no tener inflación está bien. Tenemos que explicarle que el esquema populista estaba mal y por qué abrirse al mundo y fomentar el sector privado, fomentar las inversiones, por qué está bien».

En la entrevista televisa con A24, ratificó que «el rumbo no se va a modificar porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos» aunque insistió que «el presidente en primera persona» será quién explicará «a la gente por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en un punto de inflexión sumamente relevante para el futuro de la Argentina”.

Sobre los audios sobre las presuntas coimas en Discapacidad minimizó el impacto que pudieron llegar a tener en las elecciones y afirmó que su contenido «es completamente falso. Después la Justicia determinará qué había detrás de eso. Pero los audios son completamente falsos”.

Manuel Adorni sobre los vetos de Javier Milei, inflación, Mesa Nacional y presupuesto

Por otro lado, Adorni se refirió a los vetos recientes de la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario: “Cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas o sean porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el juego populista, no vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección”.

Sobre lo ocurrido con la ley de Discapacidad manifestó que es una norma que «incrementa el gasto del Estado en cinco mil millones de dólares» y marcó que «vamos a ver de dónde lo sacamos. Estamos analizando a ver cuáles son los pasos a seguir. Es inviable, absolutamente inviable«.

En otro tramo de la entrevista con Antonio Laje, el funcionario resaltó los resultados que se consiguieron en materia económica. “Bajamos la inflación, eso llevó a haber bajado la pobreza en más de veinte puntos. No es un tema menor haber bajado veinte puntos la pobreza en una Argentina destruida. Y acá lo que hay que entender es que el único camino que tiene ese comerciante para vender más es que a la Argentina le vaya mejor”, dijo.

En cuanto a la Mesa Nacional, una de las medidas promovidas por el Ejecutivo explicó que tendrá una arista política, de analizar lo que pasa en el Congreso, leyes que se puedan o no enviar, y otra de gestión, para ver temas con viabilidad para bajar a gabinete”.

Y anticipó: “El presidente va a grabar a cadena nacional el lunes… Va a explicar el porqué del presupuesto, la importancia del equilibrio en las cuentas públicas. Porque el gastar más de lo que se tiene es evidente que nos trajo a décadas y décadas y décadas de fracaso… No lo vamos a permitir”.